En la previa al Clásico Nacional entre América y Chivas por el Apertura 2025, varios aficionados azulcremas se burlaron por las declaraciones del joven Santiago Sandoval, una de las revelaciones en este semestre de la Liga MX. El canterano rojiblanco aseguró que el Rebaño saldría vencedor de la contienda y muchos no le creyeron.

En diálogo con Chivas TV, Santi Sandoval no se achicó y mostró toda su confianza: “Vamos a llegar muy bien para el Clásico y qué mejor que levantarnos en el Clásico (…) Se va a ganar, a como dé lugar. No te voy a dar un resultado, sea el que sea va a ser positivo para nosotros. Se va a ganar y de ahí para adelante“, anticipó el joven de 18 años.

Muchos aficionados americanistas se burlaron por sus declaraciones, pues traían un exceso de confianza. “¿Quién es Santiago Sandoval?”, bromearon algunos usuarios en redes sociales. La joya rojiblanca hizo su ingreso a los 78 minutos de partido, en lugar del lesionado Roberto Alvarado.

Santi Sandoval fue clave para el segundo gol de Chivas (Captura)

Aunque para muchos pasó inadvertido, Sandoval fue quien recuperó el balón que derivó en el golazo de Armando González de contragolpe. El joven de 18 años aprovechó un mal control de Brian Rodríguez y también peleó disputó contra Jonathan Dos Santos, ayudando a que la Hormiga se escapara con el balón.

Santi Sandoval, hijo de un examericanista

Para el canterano rojiblanco fue especial disputar el Clásico Nacional con la playera de Chivas, puesto que su padre, Luis Alonso “Negro” Sandoval, supo vestir las playeras de América y Atlas. Sin embargo, Santi llegó a las filas del Guadalajara con 14 años y ya está empezando a demostrar su calidad.