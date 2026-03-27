En medio del parón del Clausura 2026 por la Fecha FIFA, Chivas atraviesa un gran presente que lo tiene como líder del torneo y con tres victorias consecutivas que refuerzan su candidatura. A la espera de retomar la competencia el próximo fin de semana frente a Pumas, el entorno rojiblanco se mantiene activo entre decisiones dirigenciales, movimientos en el plantel, reconocimientos individuales y voces autorizadas que analizan el momento del equipo.

Amaury Vergara dio el visto bueno a Javier Aguirre

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, anticipó que Chivas no contará con sus jugadores seleccionados para la Liguilla del Clausura 2026, ya que se priorizará una concentración de cinco semanas previa al Mundial. A pesar de que el Guadalajara enfrentará una desventaja considerable al perder a figuras clave como Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Armando González en la fase decisiva, el dueño del club, Amaury Vergara, dio su respaldo total al proyecto nacional argumentando que la Selección es la prioridad. Esta decisión, que también afecta a otros clubes, deja a las Chivas sin una base importante de su once titular para la Fiesta Grande, debido a un plan de trabajo estructurado que busca preparar al equipo nacional con anticipación.

Chivas renovó a Daniel Aguirre

Chivas hizo oficial la renovación de Daniel Aguirre hasta el año 2030, consolidándolo como una pieza fundamental en el esquema táctico de Gabriel Milito durante el Clausura 2026. El mexicoestadounidense es valorado por su liderazgo y versatilidad, destacando especialmente en su rol de tercer central por derecha, donde además de aportar solidez defensiva, genera superioridades al proyectarse constantemente al ataque. Esta renovación forma parte de una estrategia de la directiva para asegurar la continuidad de sus figuras a largo plazo y proteger su patrimonio ante posibles ofertas del exterior, sumándose a otras extensiones contractuales recientes de jugadores claves en la plantilla.

Aguirre renovó con Chivas hasta 2030 (@Chivas)

Armando González ya es el más caro de la Liga MX

Armando González, goleador de Chivas, ha alcanzado un valor de mercado de 15 millones de euros tras duplicar su cotización previa, lo que lo posiciona como el jugador más valioso de la Liga MX según Transfermarkt. Este crecimiento exponencial se debe a su irrupción como campeón de goleo y su posible convocatoria al Mundial 2026, logrando superar la valoración de otras figuras como Gilberto Mora. Ante el interés de clubes de la talla del Borussia Dortmund y el Barcelona, además de una oferta millonaria del CSKA Moscú, el Guadalajara tiene blindado al atacante de 22 años con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros para equipos europeos y de 18 millones para el mercado nacional o brasileño.

Carlos Salcido elogia el momento de Chivas

En una reciente entrevista con ChivasTV, la leyenda rojiblanca Carlos Salcido analizó la actualidad del Club Deportivo Guadalajara, destacando que el equipo muestra actualmente un estilo de juego definido, alegría al proponer los partidos y un fuerte compromiso con las ideas del cuerpo técnico. Salcido enfatizó que la clave del éxito para la institución no reside en individualidades, sino en la unión colectiva y el carácter de sus futbolistas, afirmando que: “Cuando Chivas empieza a ser un equipo empieza a ser esos 11 pinches mexicanos líderes cabrones salir que saben lo que quieren… no los para nadie”. Además, señaló que vestir esta playera implica una presión única que requiere de “mexicanos que quieran liderar el equipo y la historia”, manteniendo siempre una competencia interna sana para alcanzar un nivel de élite.