Chivas sigue demostrando que tiene una de las mejores canteras del fútbol mexicano, pues gran parte de los jugadores del Primer Equipo han surgido de las Fuerzas Básicas en Verde Valle. Además, varios jóvenes que podrían dar el salto a Primera División ya comienzan a destacar con el Tapatío, el equipo filial rojiblanco en la Liga de Expansión MX.

Si bien el Tapatío no ha tenido su mejor torneo en el actual Apertura 2025 —colocándose en la posición 12 de 15 equipos tras 14 jornadas—, hay futbolistas que han brillado individualmente. Uno de ellos es el portero Sebastián Liceaga, quien ya está en la mira de Gabriel Milito gracias a sus destacadas actuaciones bajo los tres palos.

Sebastián Liceaga brilla con el Tapatío a sus 18 años.

Liceaga, de apenas 18 años, ha disputado 8 partidos con el Tapatío y ha llamado poderosamente la atención por su madurez, reflejos y salida con los pies. Milito ya lo convocó a realizar pretemporada con el Primer Equipo y también fue llamado por la Selección Mexicana para disputar el Mundial Sub-20 de octubre, lo que confirma que su talento está en ascenso y cada vez más cerca del máximo circuito.

Actualmente, Raúl Rangel es el titular indiscutible en la portería del Rebaño, pero Óscar Whalley demostró en el amistoso ante América del 11 de octubre que tiene condiciones para competirle el puesto. A esta pelea podría unirse pronto Sebastián Liceaga, quien, con las condiciones que ha mostrado, solo necesita fogueo en Primera División para convertirse en una opción real para Milito.

Sebastián Liceaga podría salir a préstamo para tener experiencia en Primera División

Como ha sido costumbre en el club, Chivas suele prestar a sus jóvenes talentos para que adquieran experiencia antes de consolidarse en el primer equipo. Por ello, si Milito decide mantener al Tala Rangel como su arquero titular, la Dirección Deportiva, encabezada por Javier Mier, podría buscar ceder a Liceaga a algún club de Primera División, con la idea de que regrese más maduro y listo para competir por el puesto en Guadalajara.