Chivas viene de darle una categórica paliza a Atlas luego de golear por 4-1 por la jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, Raúl Rangel habló con Amazon Prime tras su gran actuación y advirtió a Pachuca y a Rayados de Monterrey al decir que lo van a afrontar esos partidos con la misma seriedad para enfilarse a la Liguilla.

No hay dudas de que el Guadalajara necesitaba un envión para afrontar de la mejor manera la parte final de la fase regular del campeonato debido a que llegaban equipos que año a año pelean por el título. El Clásico Tapatío llegó en el mejor momento para el equipo de Gabriel Milito porque brilló de la mejor manera y Armando González fue clave con su primer hat-trick de su carrera como jugador profesional.

Otro de los futbolistas destacados en la noche del sábado fue Raúl Rangel, quien solo concedió una anotación ante Atlas. Tras el encuentro, el Tala fue consultado sobre los próximos dos partidos ante Pachuca y Rayados de Monterrey y el portero advirtió que van a ir en busca de las victorias.

Raúl Rangel habló de los próximos juegos de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Dos rivales muy, muy bravos. Entonces, yo creo que así, como afrontamos el partido de hoy, con esa seriedad y ese nivel, yo creo que tenemos que afrontar los que vienen y enfilarse a la Liguilla”, cerró el portero del Guadalajara tras superar a los rojinegros.

¿Cuándo y dónde enfrenta Chivas Pachuca?

Chivas enfrentará a Pachuca el próximo domingo 2 de noviembre en el Estadio Hidalgo por la jornada 16 del Apertura 2025. El partido comenzará a las 19:00 del Centro de México y solamente podrá verse por Fox Sports.