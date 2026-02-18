Chivas vive un gran momento en el Clausura 2026, con seis triunfos consecutivos y siendo, por mucho, el equipo que mejor juega en la Liga MX. La victoria más reciente fue ante el América en el Clásico Nacional, un triunfo muy celebrado por la afición. Sin embargo, reportes al interior del club señalan que Gabriel Milito no festejó de manera efusiva, lo que generó dudas entre los seguidores rojiblancos.

En medio de rumores desde Argentina que colocan a Independiente interesado en Milito para ocupar su presidencia, el periodista Miguel Arizpe de MedioTiempo explicó que el estratega argentino no realizó ninguna celebración extra tras el triunfo. Pero no fue por falta de satisfacción con el resultado, sino por una cuestión de disciplina y liderazgo dentro del equipo.

Gabriel Milito ha destacado por su seriedad durante los partidos.

Según Arizpe, Milito ha impuesto una cultura de concentración total y trabajo serio en Chivas, una mentalidad que se ha extendido a todos los niveles del club, desde el vestidor hasta los altos mandos. El mensaje es claro: el Guadalajara aún no ha ganado nada, y los festejos verdaderos llegarán únicamente cuando se levante el título.

Esto no significa que no haya alegría en Verde Valle. Al contrario, el ambiente es de mucha confianza y optimismo, alimentado por el gran funcionamiento del equipo dentro de la cancha y la disciplina fuera de ella, factores que hacen creer firmemente que el título es una posibilidad real si mantienen este nivel competitivo y mental.

Armando González es uno de los ejemplos de la nueva disciplina en Chivas

El propio héroe del Clásico, Armando González, es un reflejo de esta nueva mentalidad. Tras marcar el gol del triunfo ante el América, confesó que celebraría en casa con su papá y su hermano jugando videojuegos. Una muestra clara de la disciplina y mesura que ahora imperan en Chivas, una actitud muy alejada de las polémicas que en el pasado le generaron tantos problemas al club y a su afición.