Las Chivas de Guadalajara Femenil redondearon el fin de semana de Clásico Nacional, ya que también obtuvieron una victoria de oro para acabar con la hegemonía del América y de pasó escalar posiciones en la tabla general dentro del Torneo Apertura 2025, donde el DT, Antonio Contreras, terminó siendo el principal protagonista.

El Rebaño Femenil se llevó el triunfo que por fin le dieron una alegría completa a su afición que tanto ha sufrido amarguras en los torneos recientes. Las rojiblancas se llevaron la victoria 2-0 y al finalizar el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes el técnico, Antonio Contreras, hizo enardecer a los seguidores de las Águilas.

Mientras la TV mostraba los festejos efusivos de las jugadoras entre abrazos y sonrisas, el estratega de Chivas se lanzó a abrazarse con la directora deportiva Nelly Simón y unos segundos después se aventó un baile con la manos y los piernas abiertos, en señal de felicidad.

Contreras no cayó muy bien entre las americanistas. Foto: Imago7/Diego Padilla

Esto generó una serie de fuertes críticas por parte de la afición americanista que lo llamó “payaso y exagerado”, pero se entiende que su malestar viene de la confianza que existía en derrotar a unas tapatías que no atravesaban su mejor momento en una campaña que ha sido de altibajos.

Chivas Femenil recibirá Tijuana en la Fecha 12

Guadalajara vuelve a casa el próximo domingo 21 de septiembre para verse las caras frente a Tijuana, en un partido por la Jornada 12 que se disputará en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Akron. La transmisión correrá a cargo de Amazon Prime y en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.