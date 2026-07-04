Mientras Chivas cuenta con una plantilla valuada en 107 millones de euros, el Flamengo presume uno de los planteles más poderosos de América.

El nombre de Roberto Alvarado ha comenzado a sonar con fuerza en el mercado internacional gracias al destacado nivel que ha mostrado con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

El atacante del Club Deportivo Guadalajara se ha convertido en una de las figuras del TRI por Javier Aguirre, situación que ha despertado el interés del Flamengo, uno de los clubes más poderosos del futbol sudamericano.

Más allá del aspecto deportivo, una posible negociación entre Guadalajara y el conjunto brasileño también refleja la diferencia económica que existe entre ambas instituciones.

¿Cuál es la diferencia de plantilla entre Chivas y Flamengo?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, la plantilla de Chivas tiene un valor de mercado de 107 millones de euros, cifra que lo coloca entre los clubes más valiosos de la Liga MX.

Sin embargo, el poder financiero del Flamengo es considerablemente superior. El cuadro brasileño cuenta con una plantilla valuada en 217 millones de euros, más del doble del valor del Rebaño Sagrado, consolidándose como uno de los equipos más fuertes y competitivos de toda América.