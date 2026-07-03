El ex campeón con Tapatío reveló que deseaba continuar en la institución rojiblanca, pero la directiva decidió no ejecutar la opción de compra al considerar que no estaba listo para dar el salto al primer equipo.

Christian Engelhart formó parte de uno de los equipos más recordados en la historia reciente de Tapatío. El atacante llegó cedido desde Toluca para disputar la Liga de Expansión, fue campeón del Clausura 2023 y también conquistó el Campeón de Campeones. Sin embargo, pese al éxito deportivo, su etapa en la institución rojiblanca terminó apenas un año después.

El futbolista reconoció que su intención era permanecer en Verde Valle una vez concluido el préstamo. “Yo me quería quedar. Se acaba el torneo y yo hablé con Fran Pérez, que era como la mano derecha de Fernando Hierro. Me agradeció, me dijo que estaban muy contentos conmigo, pero que no me veían en ese momento para estar en Primera División con ellos”, explicó.

Según relató, la decisión estuvo ligada tanto a una cuestión deportiva como económica. “Mi carta estaba muy cara para comprar un jugador a ese precio para ir a Expansión, y que no veían que fuera lo mejor que otra vez me pidieran a préstamo. En resumen, me dijo que no me veían para Primera y que veían complicado otro préstamo en Expansión”, recordó.

La situación fue especialmente difícil para Engelhart porque tampoco tenía certezas sobre su futuro en Toluca. “Me dolió, la verdad, porque yo me quería quedar. Yo no sabía en ese momento si en Toluca me iban a tomar en cuenta o no. Al final no me tomaron en cuenta y me terminaron el contrato en Toluca”, señaló.

Incluso, una vez que quedó libre, intentó abrir nuevamente la puerta con el conjunto rojiblanco. “Volví a hablar con Fran, le dije que estaba libre, y me dijo que ya habían armado el equipo de Tapatío sin tomarme en cuenta, que ya no tenía sitio. Siento que así es el fútbol también; por un día puedes estar o no estar”, comentó.

De México al futbol de Australia

Pese a la decepción, el atacante aseguró que aquella experiencia terminó marcando el rumbo de su carrera. Tras salir de Tapatío pasó por Tepatitlán y Atlético Morelia antes de buscar oportunidades fuera de México, un camino que más tarde lo llevaría a probar suerte en el futbol internacional: hoy se encuentra en el futbol australiano tras un breve paso por Andorra.