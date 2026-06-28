Tras conquistar el título de Liga de Expansión con Tapatío y posteriormente pasar por Tepatitlán y Atlético Morelia, Christian Engelhart tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su carrera: apostar por una oportunidad fuera de México. Aunque su primer objetivo estaba en Europa, una serie de obstáculos administrativos terminaron modificando sus planes.
En diálogo con Rebaño Pasión, El atacante explicó que Andorra aparecía desde tiempo atrás como una posibilidad atractiva debido a su pasaporte europeo. Sin embargo, pronto descubrió que el proceso era mucho más complejo de lo que imaginaba. “Quise todo esto de Andorra desde un año antes del que me fui. Pensaba que era muy fácil por el pasaporte europeo, pero Andorra tiene muchas trabas”, relató.
Las complicaciones estaban relacionadas principalmente con los requisitos migratorios y de residencia. “Para el tema de residencia te piden constancia de antecedentes penales y, al no haber vivido en Alemania nunca, era un proceso largo tramitarla”, explicó el exjugador de Tapatío sobre una situación que terminó retrasando cualquier posibilidad de incorporarse al futbol andorrano.
Mientras buscaba resolver esos problemas, Engelhart atravesó uno de los momentos más difíciles de su carrera. “Me tocó estar seis meses sin equipo, entrenando por mi cuenta”, recordó. Durante ese periodo recibió una oferta formal de la Jaiba Brava, la cual aceptó para volver a competir mientras continuaba explorando opciones en el extranjero.
Cuando finalmente parecía que Andorra podía concretarse, apareció una alternativa inesperada desde Oceanía. “Ya para cerrar, me llega la oferta de Australia. Se me hizo un poco alocado, pero dije: ‘¿Por qué no?’. Tengo una prima que vive acá desde hace ocho años y me platicaba maravillas”, contó.
La nueva vida de Christian Engelhart en Australia
Actualmente instalado en Melbourne, el futbolista asegura que no se arrepiente de la decisión tomada. Incluso reconoció que el cambio de contexto le permitió desarrollar nuevas facetas dentro del campo. “Me ha tocado ser un poco más creador, dar un poco más de asistencias, mandar centros y buscar pases filtrados”, explicó sobre una experiencia que nació como una alternativa de último momento y terminó convirtiéndose en una nueva etapa para su carrera.