Chivas logró quedarse con tres puntos importantes en este inicio de campeonato luego de haber superado por 1-0 a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Tras lo sucedido en la Frontera, Pedro Caixinha habló en conferencia de prensa felicitó al Guadalajara y afirmó que es un gran equipo el de Gabriel Milito.

Lo sucedido ayer en la Frontera fue durísimo para el Rebaño Sagrado porque los Bravos encontraron todos los circuitos para frenar cada ataque. La clave para inclinar la balanza no solo pasó por la calidad de los jugadores, sino que en el resto físico para poder marcar la diferencia en el inicio del segundo tiempo y en algunos momentos sobre el final del partido.

Finalmente Chivas en el último minuto logró quedarse con la victoria gracias al gol de Yael Padilla sobre Sebastián Jurado. Tras el partido, Pedro Caixinha no puso excusas sobre el partido, pero en las primeras líneas de su primera respuesta es una advertencia a la Liga debido a que afirmó que el Guadalajara es un gran equipo.

Pedro Caixinha señaló que Chivas es un gran equipo. (Foto: IMAGO7)

“Hay que felicitar a Chivas, gran equipo”, expresó el entrenador portugués sobre el Rebaño Sagrado. Sin embargo, el técnico de los Bravos aclaró que fue un partido parejo y que están orgullosos sobre el juego que llevaron adelante.

“Creo que el primer tiempo fue muy parejo. Un primer tiempo muy bien disputado. Dos equipos que tienen pues muchas similitudes en lo que es la idea de juego, en lo que son los comportamientos de los equipos muy intensos, dinámicos, verticales y el partido ha estado parejo. Creo que en los primeros 15 a 20 minutos del segundo tiempo tuvieron por arriba de nosotros un momento muy bueno que casi hacen el gol y estábamos ahí llorando para poder hacer los cambios que estaban cantados”, cerró.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla de posiciones?

Como decíamos al principio, Chivas es líder de la tabla de posiciones de la Liga MX luego de haber sumado seis de seis. Momentáneamente se encuentra a tres unidades de diferencia de Toluca, Tigres, Atlas y otros clubes que deben tener acción hoy y mañana.