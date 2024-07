El Club Deportivo Guadalajara encontró, prácticamente sin buscarlo, el portero del futuro y quien carga con gran parte del éxito defensivo que tiene en la actualidad la escuadra dirigida por Fernando Gago. Se trata de José Raúl Rangel Aguilar.

Desde la llegada de Fernando Hierro, reforzar la portería se convirtió en una prioridad de las Chivas. Primero fueron a la segunda división de España por Óscar Whalley, pero Veljko Paunovic apostó por el Wacho Jiménez. Tras la marcha de Paunovic y llegada de Gago al banquillo rojiblanco, una vez más se especuló que Whalley sería el titular, pero el argentino se deslumbró por el canterano que recibió el voto de confianza de su DT desde el minuto uno.

Ya pasaron poco más de seis meses con el Tala Rangel como titular indiscutible en la portería del Rebaño Sagrado y el saldo “es positivo”. Así lo asegura un histórico del arco del Guadalajara como Javier Zully Ledesma.

El Zully platicó en exclusiva con Rebaño Pasión donde analizó el presente del Tala, que, con apenas 24 años y escasos meses como titular en primera división, ya formó parte de la selección mexicana en la Copa América 2024.

“El balance es positivo. Lo que ha mostrado Rangel ha sido muy bueno, muy interesante. Le viene a dar seguridad al arco, a la zona defensiva de Chivas. Espero que se quede mucho tiempo como titular en el equipo y seguramente lo va hacer”, manifestó Ledesma, que como portero del Club ganó el campeonato en la temporada 1986-87.

¿Cuáles son las fortalezas del Tala Rangel? Zully Ledesma responde

Con el pasar de las jornadas, cada vez se muestra una mejor versión de Raúl Rangel. Versión que ha servido para que la afición no se canse de alabarlo en cada oportunidad que se les presenta al asegurar que se ha encontrado un portero de garantías para al menos una década.

“Entre sus fortalezas me parece que está la técnica de recepción que tiene para bloquear, es muy interesante. No concede muchos rechaces. Hay situaciones que hay un portero atajador, pero atajar es quedarse con la pelota, no conceder ningún rebote. La seguridad de manos que muestra es una de las fortalezas que tiene”, explicó Ledesma.

“Y la serenidad para desempeñarse dentro del arco. Es una de las virtudes que tiene para estar bajo el arco de Guadalajara. Esa serenidad es importante para que sus compañeros confíen en él. Si un arquero se avienta en todas las pelotas, genera desconfianza. El Tala sólo lo hace en situaciones necesarias. Su estado mental también es una fortaleza, esa confianza que tiene es fundamental para poder mantenerse como titular en Chivas”, analizó un referente histórico de la portería del equipo.

Números muy positivos

En su primera campaña como titular, el Tala disputó 17 partidos donde recibió justamente 17 goles, aunque en seis de esos compromisos logró dejar su arco en blanco.

En el actual Apertura 2024 suma cuatro partidos disputados en su totalidad donde ha concebido cuatro goles, pero todos fueron en el compromiso contra Xolos. Suma otros tres arcos sin recibir anotaciones.

El presente y sobre todo el futuro es muy alentador en el arco de Chivas, para un Tala Rangel que incluso ha impresionado a leyendas de la portería como el Zully Ledesma.