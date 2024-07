Pepe Meléndez volvió al redil, a esas Fuerzas Básicas en la que soñó con ser ídolo de las Chivas de Guadalajara. Pero, ahora lo anhela cristalizar desde el banquillo y comenzó su trayecto en la categoría Sub23. Por ello, el timonel analizó a una de las figuras que ya promovió al primer equipo y pudiera debutar en el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Se trata de Ariel Castro.

El director técnico del Rebaño Sagrado Sub23 ofreció la percepción que tiene sobre el promisorio canterano. Un atacante que impresionó al cuerpo técnico de Fernando Gago durante la pretemporada en Cancún. José Luis Meléndez recordó el caso de Castro. Un ariete torreonense, de apenas 19 años de edad, durante una plática exclusiva con Rebaño Pasión.

Meléndez explicó a Rebaño Pasión, que “casos como Ariel (Castro), que en su momento estuvo acá (Sub23). Que tenía poca participación y que priorizábamos que jugara en la categoría que fuera. El torneo pasado para él fue muy regular en nuestra categoría y luego, fue con el Sub18 a ser campeón. El tema que los jugadores que están en buen momento, que tienen buena proyección, que continúen jugando, siempre será importante”.

El entrenador, por ende, analizó las principales características y lo que más destaca de un delantero como Ariel Castro. Refirió a Rebaño Pasión que “es un tipo con muchas condiciones técnicas y buen posicionamiento dentro del campo. Tiene una buena entrada de segunda línea al área. Es un jugador que ha encontrado últimamente el gol“. Argumentó que “también es un tipo que se esfuerza y que lo hace de buena manera. La verdad, es que es un tipo brillante, con muchas condiciones y que hay que ir con calma. Pero, que siga evolucionando“.

Ariel Castro compartió la pretemporada en Cancún con Chicharito Hernández (Instagram)

¿Quién más ve Pepe Meléndez para el primer equipo de Chivas?

Pepe Meléndez, durante su plática exclusiva con Rebaño Pasión, evaluó su plantilla actual de Chivas Sub23. Así, se refirió a quién más ve con la capacidad de ir al primer equipo, como ya lo hicieron Armando González o Ariel Castro. La respuesta del estratega fue obvia al señalar que “te diría que todos. Porque al final es algo que yo hablo mucho y constantemente con ellos. A mí no me importa si es Juan, si es Pedro, si es Ariel, si es Armando, si es Villaseca, sabes”.

El director técnico de las Fuerzas Básicas del Guadalajara argumentó que “al final, si es uno, dos o tres. Por mí que fueran todos y es lo que nos otorga la felicidad al ser un formador, de trabajar con ellos“. Reiteró a Rebaño Pasión, que “te diría que todos. Todos tienen talento, por algo están acá“.

El timonel de la categoría olímpica del Rebaño Sagrado reconoció que “lo que buscamos en Chivas es que estén los mejores prospectos, los mejores jugadores y por eso te puedo decir que al final, con todo el orgullo y el gusto, te podría decir que todos tienen la posibilidad de alcanzar ese sueño de estar en el primer equipo“.

Pepe Meléndez coronó el Apertura 2023 con unas Chivas Sub23 que lideró Armando González (IMAGO7)

El mal sabor de no defender el título para Pepe Meléndez

El entrenador de las Chivas Sub23 fue consultado sobre el hecho de no poder llegar a la Liguilla en el torneo pasado. Por lo que no se pudo defender la corona del Apertura 2023. Por ende, reveló a Rebaño Pasión, que “siempre. Al final nos alimentamos o lo que más me gusta de ser entrenador es competir. Creo que a ellos (jugadores) también se les impregna esa parte de cada día (competir), no solamente hablando de la Liga. Sino, cada sesión, cada ejercicio, cada momento que puedes tener en cancha es competir y obviamente, que duele“.

Meléndez agregó que “al final, al igual que la vez del campeonato y al igual, que el torneo pasado en nuestro foco y nuestro objetivo siempre está en el crecimiento y en el desarrollo y en el verlos en una convocatoria o en el verlos tener unos minutos o un partido. El torneo pasado, que hubo tres o cuatro debuts el mismo día y para nosotros, eso es lo que más alegría nos otorga“.