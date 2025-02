Las leyendas de Chivas de Guadalajara alcanzan esa privilegiada categoría por haberle dado mucho al club. Los aficionados los elevan a un púlpito que los lleva a ser recordados a lo largo de los años. Uno de esos casos es el de Javier Zully Ledesma, quien le concedió una entrevista exclusiva a Rebaño Pasión.

El histórico portero rojiblanco repasó su carrera en Chivas y cómo fueron sus inicios en el futbol. El Zully logró convertirse en un ídolo del Rebaño Sagrado a pesar de haber perdido 2 finales por culpa del América. La primera de ellas, en 1983, no fue precisamente contra las águilas.

Sin embargo, el equipo llegó muy diezmado a la final contra Puebla debido a que en la semifinal contra el América hubo una riña que dejó a muchos jugadores importantes suspendidos. La segunda sí fue ante los azulcremas, que resultaron vencedores en 1984. No obstante, Zully Ledesma supo reponerse y dar vuelta la historia tiempo después.

Los inicios de Zully Ledesma como jugador de futbol

– ¿Cómo nació su interés y su gusto por el futbol?

– “Yo soy de un barrio de Guadalajara que es muy futbolero: Santa Teresita. La gente ahí es muy futbolera y, obviamente, mis hermanos jugaban al fútbol. Yo soy el menor de cinco hermanos y ahí fue naciendo, seguía los pasos de mis hermanos. Allí nació mi gusto por el futbol“.

“Ellos jugaban, llevaban pelotas a casa y yo, como era el menor, ahí me ponía a jugar cuando ellos dejaban la pelota, me ponía a pelotear. Como ellos jugaban, a mí me empezó a llamar la atención. Participaba en algunos dos contra dos, uno contra uno, penales y todo ese tipo de cosas”.

– ¿Siempre tuvo la tendencia de jugar de portero o en algún momento jugó en otra posición?

– “No jugué de portero desde un inicio. En la calle normalmente juegas dos contra dos, uno contra uno a meter gol y el que meta el gol se pone de portero y todo ese tipo de detalles. Así que me inicié jugando como cualquiera. No precisamente como portero”.

Javier Zully Ledesma fue director técnico de Chivas USA en 2005. (Getty)

– Y sus primeros partidos de fútbol más formal, en fútbol de clubes, ¿a qué edad llegaron y cómo los recuerda?

– “Lo recuerdo perfectamente. El primer contacto con un partido de futbol fue en el barrio, en la calle justamente. Ya después de ahí pasamos a un centro deportivo que era dirigido por religiosos salesianos. No era cancha grande ni mucho menos, delimitada con porterías, bien rayado el campo, con uniformes, con árbitro y todo ese tipo de detalles, que era el siguiente paso que mis hermanos habían dado. Yo los seguía a ellos. Ahí fue donde empecé a desarrollarme más reglamentariamente, podríamos decir”.

La llegada de un joven Zully Ledesma a Chivas

– ¿Cómo se da su llegada a Chivas? ¿Recuerda su primer contrato?

– “Sí. De niños, nuestra aspiración era primero destacar en el barrio, en la cuadra, en la calle. Enseguida era pasar a ese centro deportivo que mencionaba, que era algo más organizado. Ahí teníamos que ir a misa previamente a un partido el fin de semana, nos daban un boleto y con ese boletito participabas en los partidos oficiales de ese centro deportivo. Esos eran los pasos a seguir en el barrio. Luego, el centro deportivo estaba muy cerca de las instalaciones del Club Deportivo Guadalajara“.

“Así que ese era el siguiente paso en la edad en la que teníamos, aproximadamente, 9, 10, 11 años. Después era ir a jugar a una liga interna del Club Deportivo Guadalajara, en donde los entrenadores se fijaban en los elementos que iban a jugar en la liga y los equipos de la liga. Se jugaba todos los sábados por la tarde en 2 canchas, era una cancha reglamentaria dividida en 2″.

“Los sábados se jugaba la liga interna de párvulos del equipo del Club Deportivo Guadalajara. De ahí iban eligiendo a los jugadores más sobresalientes para empezar a armar lo que era la cantera de Chivas. Las fuerzas básicas, las infantiles y las juveniles. Esa era la escalerita para pretender pertenecer al club”.

– ¿Y cómo vivió el hecho de llegar a Chivas? Porque no es llegar a cualquier equipo en México.

– “Mi familia le va a las Chivas, entonces para mí era un sueño. A mí me llevaban a observar los partidos de Chivas cuando jugaba en la noche, sobre todo jueves en la noche. Iban mi papá, mis hermanos y unos tíos. Yo, de repente, me fijaba mucho en Nacho Calderón. Él era el portero en ese entonces del equipo de las Chivas. Y ahí soñaba con estar ahí, en esa posición, cubriendo la portería de las Chivas y desde ese entonces empezó mi afición por Guadalajara“.

Ignacio Calderón en el Salón de la Fama (IMAGO 7)

– Pasemos de su inicio en Chivas a lo que fue su momento cumbre en el club, que fue en el en el 86-87 con el título que le ganan a Cruz Azul, ¿cómo lo recuerda? ¿Tienes alguna anécdota de la final?

– “Mira, fue un torneo muy importante para nosotros ese de 86-87. Ya habíamos tenido 2 oportunidades de poder salir campeones. No lo conseguimos, no ganamos contra Puebla, no ganamos contra el América y era la tercera oportunidad. A mí no me tocó jugar en esas 2 finales anteriores, me tocó jugar contra Cruz Azul y la verdad que fue un sueño hecho realidad“.

“Primero, Cruz Azul nos ganó 2-1 en el partido de ida. En el partido de vuelta, en el Estadio Jalisco, le dimos vuelta al marcador adverso y fue una alegría inmensa ver a la gente festejar después de 10 u 11 años que no habíamos conseguido títulos. Fue algo que había soñado y se hizo realidad“.

– Mencionó la final perdida contra América. ¿Cómo superó aquel momento? Usted no jugó aquella final, pero estaba allí. ¿Cómo superó esa derrota y cómo vivió la experiencia toda la plantilla?

– “Fue una tristeza muy grande la que sufrimos en ese partido contra el América. Ellos se habían quedado con un hombre de menos en el terreno de juego en esa final. Yo estaba en la banca y ahí nosotros imaginábamos que podíamos salir campeones en ese torneo y desafortunadamente no lo logramos. Fallamos un penal y América, con un hombre menos, nos dio la vuelta el partido. Nos superó y fue un momento muy triste para todo el plantel“.

“¿Cómo logramos resarcirnos de esa derrota? Pensando en que estábamos comprometidos con la afición de Chivas, con la gente que nos apoyaba en todo momento. Afortunadamente, después contra Cruz Azul se dio el campeonato”.

La salida de Zully Ledesma de Chivas años después de ser campeón

– Años después de haber ganado aquella final contra Cruz Azul, usted se termina yendo de Chivas, ¿por qué se dio la salida?

– “Después de todo eso pasaron 5 o 6 años, aproximadamente. Cuando yo salí de la institución hubo una renovación del plantel. Salí a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en el 92-93 cuando yo quería terminar mi carrera en Chivas. Aurelio Martínez era el presidente de la institución y él optó por renovar la plantilla. Yo tenía 34, 35 años y pensaron que era el momento de renovar la plantilla, por eso fue por lo que salí. Yo no quería salir de Chivas. Yo quería terminar mi carrera jugando con Chivas y no se hizo así, pues me fui al Leones Negros, simple y sencillamente. Igual no guardo resentimientos ni nada de eso“.

“Guardo mucho agradecimiento por la gente que estuvo en Chivas, por la gente que confió en mí y también por los que no confiaron, porque ellos me hicieron sentir que tenía que hacer algo más para pertenecer a Chivas y para quedarme ahí. La verdad que estoy muy tranquilo y quizás no tan conforme, porque creo que pudimos haber conseguido más estrellas para el escudo de Chivas, desafortunadamente no lo logramos, pero estoy tranquilo en ese sentido”.