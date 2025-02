Además del triunfo, la gran alegría que recibió Chivas de Guadalajara en el partido frente a Tijuana fue la vuelta al gol de Alan Pulido. Al delantero no le costó tanto reencontrarse con la portería rival, lo que más tiempo le había llevado fue acondicionarse físicamente y poder volver a jugar.

Sin embargo, el regreso a la titularidad con el Rebaño Sagrado, fue como se esperaba, con un gol. La apertura del marcador en el partido que terminó en triunfo por 2 a 1 ante los Xolos significó que Pulido volviera a marcar con la playera rojiblanca luego de 1.985 días.

Esto se debe a que en medio fue jugador de Sporting Kansas City durante 5 años, lo que hace lógico el plazo que se dio entre un gol y el otro. El último tanto se había dado el 24 de noviembre de 2019, cuando le marcó un doblete a Tiburones Rojos de Veracruz en un triunfo por 3 a 1 por el Apertura 2019.

En aquel campeonato, Puligol finalizó la competencia siendo campeón de goleo. Luego de ello emigró a la Major League Soccer. La comparación que surge rápidamente es con el presente de Javier Hernández, quien en este mes de febrero superó la barrera de los 300 días sin convertir, aunque él siempre estuvo jugando para Chivas.

Alan Pulido se mostró contento por el gol, pero también autocrítico

Luego de vencer por 2 a 1 a Tijuana en el Estadio Akron, Pulido platicó con Telemundo y se mostró alegre por haber vuelto al gol. “Estoy muy contento, muy feliz. Es mi primer partido en casa (desde su vuelta), jugando en la Liga MX, que mejor que hacerlo con un gol y un triunfo“, expresó.

No obstante, también fue muy autocrítico con la crisis futbolística que está viviendo el equipo: “Sabíamos que no podemos pasar por estos momentos. Todos queremos cambiar el rumbo de Chivas. Este rumbo no nos gusta a nosotros como jugadores”