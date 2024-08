El bicampeonato del América en la Liga MX significó un duro golpe para los chivahermanos, que un breve lapso de tiempo vieron como sus dos máximos rivales deportivos lograron convertirse en el tercer y cuarto equipo en la historia del futbol mexicano en ganar dos títulos de forma consecutiva desde la creación de los torneos cortos.

Si bien el golpe fue duro para la gran mayoría de los seguidores del Rebaño Sagrado, hubo algunos que prefieren tomarlo más a la ligera como es el caso de un histórico portero del Club, Javier el Zully Ledesma, quien, al contrario, consideró que el éxito del América podría servirle a Chivas y al resto de los equipos para incrementar su nivel.

¿Dolió el bicampeonato del América?

“No me gusta el América. Pero es positivo para el futbol mexicano el bicampeonato que consiguió América”, acotó en exclusiva para Rebaño Pasión el portero campeón con Chivas en la temporada 1986-1987.

“La verdad es que no me dolió ninguno de los dos bicampeonatos. Se reconoce que tanto América como Atlas meritoriamente consiguieron el bicampeonato. No hay ninguna molestia. Atlas llevaba muchísimo tiempo sin ser campeón. América siempre ha sido protagonista, no porque yo haya jugado en Chivas y no me guste el América, voy a dejar de reconocer que siempre han tenido planteles importantes”, añadió.

El rival de la ciudad logró terminar con una sequía de más de medio siglo sin volver a ganar el título en el futbol mexicano, mientras que las Águilas acumulaban poco más de un lustro. Ahora Chivas acumula siete años sin poder ser los monarcas de la Liga MX. La presión sigue en aumento.

Un dolor que no sana

Aunque fue titular, el Zully Ledesma formaba parte del plantel de Guadalajara que perdió la única final que han disputado contra el América en la temporada 1983-1984.

Ya han pasado cuatro décadas desde entonces y para los protagonistas el dolor sigue intacto: “Fue una final especial. Aparte de la afición que tienes por tus colores, el amor a tu equipo, tampoco estamos peleados en decir que es fútbol, se gana y se pierde. Aunque nos dolió muchísimo, hay situaciones que no te agraden mucho. Y que el América nos haya ganado en esa final nos dolió bastante. Son etapas y momentos que tenemos que pasar. Así como los momentos tan agradables que tuvimos, también este que fue muy doloroso y la verdad tiene que pasar. No pasa nada, nosotros seguimos y fuimos campeones después”.

Por más que se han enfrentado recientemente en la Liguilla, todavía los dos clubes más ganadores de la Liga MX no logran verse las caras de nueva cuenta en una serie por el título.