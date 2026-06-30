Gilberto Sepúlveda dejará Chivas para convertirse en nuevo jugador de Bravos de Juárez de cara al Apertura 2026, sumándose a la lista de futbolistas que dejaron de entrar en los planes de Gabriel Milito. Sin embargo, su caso fue muy diferente al de Erick Gutiérrez, pues el Tiba sí formó parte de los entrenamientos del Primer Equipo e incluso recibió oportunidades en algunos encuentros, aunque nunca logró consolidarse como titular dentro del esquema del estratega argentino.

Aunque Gilberto Sepúlveda fue un jugador que dividió opiniones entre la afición rojiblanca, la realidad es que sus características pueden ser muy útiles bajo determinados contextos tácticos. El principal problema fue que su perfil no terminó por encajar con la idea de juego de Gabriel Milito, razón por la cual el cuerpo técnico consideró que lo mejor para ambas partes era buscar una salida hacia un equipo donde pudiera explotar mejor sus fortalezas.

Sepúlveda sale de Chivas.

Gilberto Sepúlveda es un central meramente defensivo y Gabriel Milito pide otras características

El Tiba es un defensor con cualidades enfocadas casi exclusivamente en el trabajo defensivo, una característica que hoy no basta para jugar como zaguero en el sistema de Gabriel Milito. A diferencia de Daniel Aguirre, Diego Campillo o Luis Romo, quienes constantemente rompen líneas mediante conducciones progresivas o pases largos, Sepúlveda no tiene ese mismo aporte con balón, aspecto que el cuerpo técnico considera fundamental para iniciar los ataques desde la última línea.

La temporada 2023/2024 fue la mejor de Gilberto Sepulveda, destacando en duelos defensivos.

Además, el Guadalajara de Gabriel Milito defiende muy lejos de su propia portería, utilizando un bloque defensivo alto que obliga a los centrales a cubrir grandes espacios a campo abierto. En ese escenario, Gilberto Sepúlveda sufría más para defender en transiciones largas, mientras que futbolistas como José Castillo o Diego Campillo destacan precisamente por su velocidad, capacidad de anticipación y facilidad para corregir lejos del área.

Gilberto Sepúlveda puede encajar mucho mejor en Juárez y mostrar sus fortalezas

El estilo de juego de Bravos de Juárez podría ser mucho más favorable para las características de Gilberto Sepúlveda. Al tratarse de un equipo que suele priorizar el orden defensivo y proteger más su propia área, el Tiba podrá desempeñarse en espacios reducidos, donde mejor aprovecha su fortaleza física, su juego aéreo y su capacidad para ganar duelos individuales, condiciones que podrían permitirle recuperar el nivel que en algún momento lo llevó a ser considerado uno de los defensores mexicanos con mayor proyección.