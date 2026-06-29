Ayer se supo que Chivas está cerca de anunciar la salida de Gilberto Sepúlveda. Mientras se espera que sea oficial revelan que el defensa se va dolido por no haber recibido más oportunidades en el primer equipo.

Uno de los jugadores que tiene todas las maletas hechas para salir de Chivas en este mercado de pases para llegar a la frontera es Gilberto Sepúlveda. A falta de que el Guadalajara haga oficial su salida, José María Garrido reveló que el Tiba se va dolido del Guadalajara porque considera que no le dieron oportunidades.

No hay dudas de que el defensa formado en Verde Valle no terminó de llenarle el ojo al técnico argentino por sus condiciones técnicas. A diferencia de Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Luis Romo, el defensa formado en la Perla Tapatía se destacó por ser un futbolista que buscaba marcar la diferencia en juego aéreo y en robos en espacios cortos, mientras que con el juego de pie no era tan bueno. No hay que olvidarse que fue señalado por fallos puntuales en la Leagues Cup 2026.

Finalmente, Gilberto Sepúlveda sería anunciado en las próximas horas como nuevo jugador de FC Juárez para el Apertura 2026. Mientras se espera que Chivas haga oficial su salida, José María Garrido reveló que el futbolista se estaría yendo del Rebaño Sagrado dolido porque considera que no tuvo más oportunidades para demostrar su nivel.

Gilberto Sepúlveda saldría de Chivas. (Foto: GETTY)

“Pude platicar un poco con el entorno, pude conocer un poco la opinión del entorno del Tiba Gilberto Sepúlveda sobre su situación sobre cómo cerró su ciclo sobre cómo terminó su participación en el equipo y sobre el sentir del propio jugador”, reveló el periodista de Claro Sports en su canal de YouTube.

Y agregó: “Tengo la sensación, insisto después de platicar un poco con el entorno de Tiba Sepúlveda, que Tiba se va con una sensación de dolor, con una sensación de incomodidad, de irse con una espinita clavada inclusive. Yo no dudo que el Tiba en el fondo piense que el técnico se la agarró con él por alguna cuestión hasta fuera de la cancha. Esa es la impresión que me da después de escuchar, de conocer, de sondear. (…) He podido conocer desde su entorno que Tiba trae por dentro esa sensación de que el técnico se la agarró con él y que por alguna razón ya no le quiso dar la oportunidad sobre todo cuando había demostrado en la llave contra Tigres que estaba con condiciones y que tenía calidad para seguir peleando por un lugar”.