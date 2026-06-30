La etapa de Érick Gutiérrez en Chivas llegó oficialmente a su fin. Después de varios meses sin actividad y fuera de los planes de Gabriel Milito, el mediocampista fue anunciado como nuevo jugador de Toluca, donde buscará recuperar continuidad tras un semestre en el que entrenó junto al Tapatío sin volver a disputar un partido oficial con el primer equipo rojiblanco. Con su salida, se cierra un ciclo de tres años en Guadalajara que dejó momentos destacados y cinco goles con la camiseta del Rebaño.

El primero de ellos llegó en el Apertura 2023, apenas unos meses después de su llegada procedente del PSV Eindhoven. Bajo las órdenes de Veljko Paunovic, Gutiérrez aprovechó un rebote dentro del área para abrir el marcador y estrenarse como goleador rojiblanco ante Querétaro. Aquel tanto representó el inicio de una etapa en la que rápidamente se convirtió en una pieza habitual dentro del mediocampo tapatío.

Su segundo gol fue uno de los más recordados por la importancia del momento. En la Jornada 1 del Clausura 2024, durante el debut de Fernando Gago como entrenador de Chivas, el equipo parecía encaminarse a una derrota ante Santos Laguna. Sin embargo, sobre el final del encuentro apareció Guti para conectar un remate de cabeza y rescatar el empate 1-1, evitando que el nuevo ciclo comenzara con una caída.

Meses después volvió a hacerse presente en el marcador, esta vez en la Concacaf Champions Cup. En la vuelta de la serie ante Forge FC, el mediocampista abrió el marcador mediante una acción a balón parado y encaminó una victoria por 2-1 que permitió a Chivas avanzar sin mayores complicaciones. Poco tiempo más tarde volvería a festejar frente a Puebla, también de cabeza, en el partido que terminó 3-2 y que quedó marcado por el primer gol de Chicharito Hernández desde su regreso al Guadalajara.

El último gol de Gutiérrez con la camiseta rojiblanca también llegó frente a Puebla, aunque en circunstancias muy diferentes. Ya en 2025, con Gerardo Espinoza como entrenador tras la salida de Óscar García Junyent, el mediocampista marcó el único tanto del encuentro para darle el triunfo a Chivas por 1-0 con un gran remate desde media distancia, en lo que fue su mejor tanto como rojiblanco. Aquella victoria, sin embargo, no fue suficiente para cambiar el rumbo de un equipo que terminaría quedándose fuera del Play-In. Sin saberlo, ese sería el último festejo del Guti antes de despedirse definitivamente del club.

Los números de Érick Gutiérrez en Chivas

A sus 31 años, Érick Gutiérrez se marcha entonces del Guadalajara, sitio al que llegó en julio de 2023 procedente del PSV. En su etapa como jugador de Chivas, el mediocampista disputó un total de 88 partidos, con un saldo de cinco goles y cuatro asistencias. El ex Pachuca supo ser uno de los líderes de la plantilla y hasta portó el gafete de capitán, aunque un sector de la afición esperaba más constancia e influencia dentro del proyecto rojiblanco.