Los ídolos son claves para definir a un futbolista. Muchos imitan sus gestos, se ven reflejados en sus características. Antonio Herrera, delantero de las Chivas de Guadalajara en su categoría Sub18, tiene a los suyos muy claros. El ariete mexicoestadounidense abrió un abanico de figuras, que van desde Roberto Alvarado hasta el colombiano Luis Díaz.

Antonio Dolores Herrera (Tacoma, 07-01-2005) tiene 19 años y un talento que mostró en la academia del Seattle Sounders en la MLS. Una familia liderada por una madre chivahermana fue clave para aceptar la oferta de llegar al Rebaño Sagrado en un préstamo con opción de compra. Salió de casa para volver a la tierra que vio nacer a sus padres. Por ello, platicó en exclusiva con Rebaño Pasión.

Herrera, quien inició ciclo con Selección México en la Sub18, jugó el Torneo Clausura 2024 en esa misma categoría con el Guadalajara. Formó parte de la plantilla rojiblanca para la Liguilla, que se coronó al vencer a Necaxa en la Gran Final Sub18. El washingtoniano platicó en exclusiva con Rebaño Pasión sobre sus características en la cancha y así reveló quiénes son sus ídolos o figuras a seguir.

El atacante confirmó su posición ideal en el campo: “Soy extremo por izquierda“. Un puesto que dejó vacante Alexis Vega con su salida y que se han compartido Pável Pérez y Cade Cowell en 2024. Herrera también notó el vacío al advertir que “es lo que lo que estaba viendo. Porque apenas llegué, pues es cuando todavía estaba Alexis Vega y se iba a ir a Toluca, estaban en eso. Lo vi entrenar y todo y se me hizo buenísimo. Se me hizo muy bueno“.

Antonio Herrera en un hábil extremo izquierdo a préstamo del Seattle Sounders (Instagram)

Los ídolos de Antonio Herrera

El delantero ya confirmó su ubicación preferida en la cancha. Así, que al intentar describir sus cualidades lo hizo a través de sus principales referentes en el campo y vaya figuras recopiló. Refirió que es de los jugadores “de encarar, de ir al arco, aprovechar el perfil, el perfil cambiado y todo eso. De ir mano a mano uno contra uno y hacer bicicletas o las fintas“.

Herrera pasó así a quiénes lo han influenciado y empezó: “a mí me gusta mucho como juega Luis Díaz, el colombiano de Liverpool. Me encanta como juega, me motiva mucho. Siempre veo sus jugadas, así de mano a mano, como puede encarar y no, es buenísimo. Se me hace ahorita, pues uno de los jugadores que más me gustan en la cancha“.

El mexicoestadounidense, luego de la estrella del Liverpool en la Premier League, recordó a uno más cercano. Al confirmar que entre sus coterráneos, “pues al Piojo (Roberto Alvarado). Me encanta como juega Piojo y también el Guti (Erick Gutierrez). Son buenos, tienen muy buen toque del balón y el Guti es como que si no tuviera presión, ni nada. Juega como bien tranquilo, bien simple y todo lo sale“.

Los compañeros más promisorios en Chivas Sub18

El equipo que dirige el portugués Sergio Pinto viene de arrasar con el Clausura 2024 al ser súper líder de la clasificación y ganar el título. Por ello, Rebaño Pasión le consultó al delantero washingtoniano por sus compañeros con el futuro más promisorio a su consideración. Así, que para el primer equipo de las Chivas ya ve a “un jugador. Es el central que ahorita bajaron también de la (Sub) 23, le dicen Pájaro. Se llama Francisco Méndez. Sí, también Diego Latorre“.

Antonio Herrera ya ve a varios compañeros con futuro para el primer equipo (IMAGO7)

Los números de Antonio Herrera en el Clausura 2024

El extremo por izquierda, de 19 años de edad, quedó registrado con la categoría Sub23 de las Chivas y terminó por formar parte del plantel Sub18. En este Clausura 2024, tuvo apenas nueve participaciones. De ellas, cuatro como titular para completar un total de 373 minutos. Además, aportó un gol que anotó en la victoria 5-1 a Juárez, el 10 de febrero, en la Jornada 6 del torneo. En la Liguilla integró la plantilla, pero no tuvo participación.

Con el Tacoma Defiance, filial de Seattle Sounders, jugó 19 partidos, 11 como titular y 954 minutos en la MLS Next Pro de 2023. Anotó un gol al Minnesota United y tuvo una eficacia de pases de 81.7%.