Chivas hizo oficial la salida de Cristian Calderón, por lo que el futbolista recién esta mañana se despidió en las redes sociales del conjunto Rojiblanco. Por otro lado, una de las grandes preguntas a responder es el reemplazante del lateral izquierdo. Debido a esto, repasamos quién levanta la mano para decir ocupar el lugar del Chicote.

En Instagram, el ahora exelemento del Rebaño Sagrado le dijo adiós al club. “Hoy me despido de una gran afición, de la institución de Chivas, no sin antes agradecer por el tiempo que permanecí aquí, fueron momentos de tristeza, pero hubo más de alegría, volver a disputar liguillas aún no logrando el objetivo, me despido de ese gran equipo al cual pertenecí. ¡¡Gracias Chivas!!”, comentó.

Y agregó: “Totalmente agradecido con mis compañeros, jardineros, utileros, cuerpo médico, fisios, cuerpo técnico, directiva y en especial a toda esa gran AFICIÓN que muchos desde el día uno me apoyaron. Sin más, me voy contento, y se que en un futuro nos volveremos a encontrar”.

Por otra parte, ante esto Fernando Gago tiene la dura tarea de encontrar un reemplazante para Chicote Calderón. Allí se encuentra hombres como Jesús Orozco Chiquete, quien puede jugar de central y lateral izquierdo, y Alejandro Mayorga, quien jugó un puñado de encuentros con Veljko Paunovic.

Mateo Chávez se perfila para ser titular en Chivas. (Foto: imago 7)

Sin embargo, en esta posición el Guadalajara tiene en las fuerzas un jugador que se puede desarrollar en esa posición sin ningún tipo de problemas. Se trata de Mateo Chávez, hijo del Tilón Chávez que se destacó en Tapatío en este Apertura 2023. Según lo informado por Jesús Bernal, ya entrena con el primer equipo y anotó dos goles. En otras palabras, un jugador que cierra por todos lados.

Chivas buscó a Henry Martín y hubo respuesta

Por otra parte, en el día de hoy Francotirador de Diario Récord informó que Chivas y Cruz Azul sondearon a Henry Martín, pero América dio una respuesta. “No es un secreto que La Bomba despertó el interés de varios equipos de la Liga MX y del extranjero, Chivas y Cruz Azul fueron dos de los clubes que lo sondearon, más allá de nuestras fronteras los contactos vinieron del futbol árabe y de la MLS, sin embargo, el delantero tiene como meta seguir incrementando su legado futbolístico desde el vestidor de América”, expresó.

Cruz Azul ofertó por Alexis Vega

En el día de ayer, se informó que Cruz Azul realizó una millonaria oferta por Alexis Vega y que la decisión final la toma Chivas. “Cruz Azul ha lanzado una oferta formal por 3.5 millones de dólares. Chivas analiza y responde en unas horas o días. Con el jugador hay arreglo en temas personales. Representante y Alexis Vega presionan a Chivas. Horas clave”, comentó @Diegol90Mx en su cuenta de Twitter.