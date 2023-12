Ayer por la noche, Chivas hizo oficial la salida de Cristian Calderón luego de que se especule con una posible renovación. Por otra parte, tras su salida, el Chicote rompió el silencio en sus redes sociales para decirle adiós a un club que los despide por la puerta de atrás.

Sin dudas el paso del lateral izquierdo de ser un aceptable refuerzo a ser uno de los grandes blancos de la afición Rojiblanca por su nivel mostrado en cada uno de los partidos. Ya en el Apertura 2023, Amaury Vergara mostró su hartazgo con él luego de que se haya enfrentado a la afición en la derrota del Rebaño Sagrado frente a Mazatlán.

Por otra parte, como se sabe, la gota que colmó el vaso fue la indisciplina que llevó adelante con Alexis Vega en el hotel de concentración de Toluca. Ante esto, la directiva no solo decidió no renovarle, sino que además ante la posibilidad de que firme su extensión de su contrato le una fuerte reducción de su salario como así también claúsulas de salida si recaía en una indisciplina.

Finalmente, ayer por la noche Chivas se despidió en las redes sociales en la que agradeció su trabajo y le deseó lo mejor en su futuro. “Gracias por estos 4 años. Suerte en tu camino, ‘Chicote’”, expresó el Rebaño Sagrado en su cuenta de Twitter en lo que fue una seca despedida.

Chicote Calderón se despidió de Chivas. (Foto: IG / Chicote Calderón)

Por otra parte, tras darse a conocer su salida, Cristian Calderón usó sus redes sociales para despedirse del Guadalajara. En la misma agradeció a los diferentes cuerpo técnicos, compañeros, aficionados y personal del club por su apoyo.

“Hoy me despido de una gran afición, de la institución de Chivas, no sin antes agradecer por el tiempo que permanecí aquí, fueron momentos de tristeza, pero hubo más de alegría, volver a disputar liguillas aún no logrando el objetivo, me despido de ese gran equipo al cual pertenecí. ¡¡Gracias Chivas!!”, expresó.

Y agregó: “Totalmente agradecido con mis compañeros, jardineros, utileros, cuerpo médico, fisios, cuerpo técnico, directiva y en especial a toda esa gran AFICIÓN que muchos desde el día uno me apoyaron. Sin más, me voy contento, y se que en un futuro nos volveremos a encontrar”.

Cruz Azul ofertó por Alexis Vega

En el día de ayer, se informó que Cruz Azul realizó una millonaria oferta por Alexis Vega y que la decisión final la toma Chivas. “Cruz Azul ha lanzado una oferta formal por 3.5 millones de dólares. Chivas analiza y responde en unas horas o días. Con el jugador hay arreglo en temas personales. Representante y Alexis Vega presionan a Chivas. Horas clave”, comentó @Diegol90Mx en su cuenta de Twitter.