El Club Guadalajara no ha logrado la contratación de algún refuerzo para el Torneo Clausura 2024, donde el objetivo es mantenerse como uno de los equipos protagonistas que compitan por el campeonato, por lo cual el entrenador Fernando Gago empieza a visualizar a toda su plantilla para ir conformado su alineación. Rebaño Pasión te presenta las noticias del día.

El día llegó y para los que nunca estuvieron contentos con lo que ofreció Cristian Calderón en el Rebaño Sagrado finalmente lo verán fuera del equipo, después de casi cuatro años en los que únicamente mostró su verdadero talento a cuentagotas, pues fueron muy notorios sus altibajos de juego así como sus indisciplinas que se dieron en distintos momentos.

Cabe recordar que hace unos días el director deportivo Fernando Hierro también le informó a Miguel Jiménez que ya no estará en el futuro de Chivas y lo tratarán de acomodar en alguna otra escuadra, ya que por el momento Óscar Whalley será quien ocupe ese lugar bajo los tres postes compitiendo con José Raúl Rangel.

Chicote deja Chivas y se va a Necaxa

El zaguero se fue de Guadalajara el martes 26 de diciembre después de cuatro años en el equipo más importante del futbol mexicano y lamentablemente nunca pudo mostrar todo su potencial. El Chicote volverá a Necaxa de donde partió cuando lo fichó Ricardo Peláez en el 2019, versiones extraoficiales indican que firmará un contrato de cuatro años.

Chicote estuvo cuatro años en las Chivas. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

Millonaria oferta por Vega en Cruz Azul

La Máquina envió una oferta formal al Rebaño Sagrado fue Cruz Azul, según lo informado por @Diegol90Mx: “Cruz Azul ha lanzado una oferta formal por 3.5 millones de dólares. Chivas analiza y responde en unas horas o días. Con el jugador hay arreglo en temas personales. Representante y Alexis Vega presionan a Chivas. Horas clave”.

El emotivo mensaje de JJ Macías

El goleador de Chivas ha dejado claro su profesionalismo y personalidad en los momentos más complicados de su carrera, pues a sus 24 años ha sufrido las peores lesiones para un futbolista y por ello está dispuesto a recuperar su mejor futbol, razón por la que publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “No existe mayor felicidad que volver a hacer lo que más amas después de un largo tiempo”.

Foto: Instagram

Guadalajara no logra acordar a Ríos ni a Cisneros

En el Rebaño le buscan acomodo a varios jugadores que no entran en planes de la directiva y el entrenador Fernando Gago.Ronaldo Cisneros es uno de ellos y mucho se especuló sobre su salida a Juárez, pero la realidad es que no se ha hecho oficial, mientras que en el caso de Daniel Ríos fue vinculado con Pachuca, no obstante la negociación aparentemente se cayó. Una de las razones principles es que cuando los clubes se enteran de los sueños que perciben en Chivas declinan pagarles lo mismo, lo cual echa atrás cualquier transferencia.