Definen a la peor decepción de Chivas en el 2023 del Apertura y Clausura: No hay duda

El estratega Fernando Gago tiene frente a sí la más grande oportunidad de su carrera para darse a conocer en una de la mejores ligas del continente americano, por lo cual no es cosa menor asumir las riendas de las Chivas de Guadalajara pensando en devolverle las alegrías a una afición que ha sido muy lastimada en los meses recientes.

De lo que sucedió en mayo pasado ya no queda mucho, luego de haber llegado a la Gran Final del Torneo Clausura 2023 bajo el mando del estratega Veljko Paunović, pues algunos jugadores fueron perdiendo protagonismo y otros tantos ya no siguen en la plantilla como los casos puntuales de Cristian Calderón y Alexis Vega está muy próximo a salir del Rebaño Sagrado.

La misión de Gago es conformar una plantilla plagada de elementos juveniles con varios experimentados que de alguna manera le dieron resultado al técnico serbio, no obstante, en el Apertura 2023 la escuadra rojiblanca vivió muchos altibajos que se hicieron evidentes en la serie de Cuartos de Final cuando fueron eliminados por los Pumas de la UNAM.

En este sentido, lo que requiere Chivas es mayor regularidad y constancia tanto dentro como fuera de la cancha, porque las indisciplinas también jugaron parte fundamental de que Paunovic no lograra sacar lo mejor de todos sus futbolistas, además del malestar en elementos como Victor Guzmán, quien se quedó muy corto en su segundo semestre en la Perla Tapatía.

Y es justamente el Pocho uno de los candidatos dentro de la pregunta de Rebaño Pasión para ser elegido como una de las decepciones del año, ya que fue luz y sombra en cuestión de meses, porque en el Apertura apenas pudo mostrar su mejor nivel a cuenta gotas, sin embargo está claro que el jugador menos querido del momento en Guadalajara se llama Alexis Vega.

Foto: Rebaño Pasion

El Gru se ganó el primer lugar a la peor decepción con más del 65% de los votos, mientras que en el segundo puesto se colocó la directiva encabezada por Fernando Hierro y Amaury Vergara, con más del 20% de los sufragios, ya que algunas decisiones a lo largo del año no fueron las adecuadas, desde el punto de vista de la afición.

Alexis Vega se va a Cruz Azul

Finalmente el sueño de Alexis Vega se hizo realidad, ya que es bien sabido que desde niño siempre tuvo cariño por los colores celestes y ahora su deseo se ha cumplido toda vez que está cerca de unirse a las filas de La Máquina para la siguiente temporada en una transferencia por 3.5 millones de dólares que dejan a Amaury con una gran pérdida económica en comparación con todo lo que invirtieron en el delantero.