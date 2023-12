En las Chivas de Guadalajara el entrenador Fernando Gago decidió cancelar el partido contra los Leones Negros de la UdeG ante la falta de conocimiento de su plantilla y prefirió seguir con los trabajo en las instalaciones de Verde Valle hasta la siguiente semana. Rebaño Pasión te presenta las noticias del día.

Será en la primera semana del 2024 cuando el Rebaño Sagrado entre en acción bajo el mando del timonel argentino, pues ya tienen dos partidos agendados que le servirán para observar el desempeño de sus jugadores y a su vez ir confeccionando su 11 titular que debutará contra Santos Laguna el 13 de enero en el Clausura 2024.

Además de la reciente incorporación de José Castillo, varios jugadores de las fuerzas básicas se integraron a la plantilla para que sean observados por Fernando Gago como los casos de Armando la Hormiga González y el defensor Mateo Chávez, quienes son algunos de los elementos con proyección al futuro.

El raspón del Tepa González para Chivas

José González mejor conocido como el Tepa se unió a las filas del Atlético de San Luis y ahí no dudó un momento en hablar de Guadalajara, argumentando que tuvo oportunidades de jugar con Paunovic, pero que la cantidad de delanteros que había le impidieron tener mayor regularidad: “A mí si me dieron la oportunidad, no como centrodelantero, pero si tuve la oportunidad de jugar bastantes minutos y hay muchos jugadores, algunos a los cuales no pueden sacar. Pero si Atlético San Luis necesita un goleador, aquí estoy”.

Zapopan, Jalisco, 15 de febrero de 2023. , durante el partido de la jornada 7 del torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Xolos de Tijuana, celebrado en el estadio Akron. Foto: Imago7/Sandra Bautista

José Castillo ilusiona en Chivas

El defensor José Castillo se encargó de ilusionar a la afición rojiblanca al explicar su felicidad por llegar a Chivas para el Clausura 2024: “Súper entusiasmado. La verdad es que como lo platicaba ayer (jueves) a mi llegada a Guadalajara, estoy super contento. Estoy ilusionado por todas las grandes cosas que pueden venir”.

Luis Puente se va de Chivas a Pachuca

El atacante Luis Puente deja a Guadalajara para unirse a las filas de Pachuca en lo que fue parte de la negociación por el zaguero José Castillo, así lo dio a conocer la columna Sancadilla de Grupo Reforma: “Mientras, es cuestión de tiempo para que se oficialice la llegada de Luis Puente, quien llega de Chivas, en intercambio por el defensa José Castillo, y aún está latente la posibilidad de que Nicolás López se incorpore al equipo”.

Luis Puente ha sido goleador en las fuerzas básicas. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

Guadalajara tendrá dos amistosos

Será la siguiente semana cuando el Rebaño empiece con sus partidos de preparación rumbo al Clausura 2024 y sus dos primeros rivales serán La Paz y Celaya el 4 y el 6 de enero, respectivamente. Cabe recordar que Fernando Gago canceló el duelo que se tenía previsto para este 30 de diciembre contra Leones Negros al argumentar que prefirió entrenar más días con sus jugadores antes de disputar un juego.