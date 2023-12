Las Chivas de Guadalajara llevan varios años buscando un centrodelantero de jerarquía que se quede con el puesto y despeje todo tipo de dudas. Sin embargo, esto puede resultar algo extraño si se tiene en cuenta la cantidad de atacantes que tiene el Rebaño actualmente con contrato vigente. Por ejemplo, algunos saldrán cedidos, caso de Ronaldo Cisneros o Luis Puente, mientras que otros no son tenidos en cuenta o se les busca acomodo, como Daniel Ríos, Ángel Zaldívar y Santiago Ormeño.

Uno de los que saldrá cedido con la intención de sumar minutos es el canterano Tepa González, quien a pesar de ya tener unos 25 años, ha jugado muy poco en el primer equipo rojiblanco. Por tal motivo, el atacante se marchó cedido al Atlético San Luis, donde buscará relanzar su carrera y demostrar que puede estar a la altura. Los Potosinos ya hicieron un experimento similar llevándose a Ángel Zaldívar, quien mostró un buen rendimiento durante su cesión.

Curiosamente, Tepa González no tuvo lugar durante el ciclo de Veljko Paunovic, a pesar de sus buenos rendimientos con el Tapatío en la Liga de Expansión. El atacante supo ser capitán y goleador del equipo que levantó dos títulos durante el semestre pasado, con la conducción de Gerardo Espinoza, sin embargo no fue considerado para el primer equipo, donde ya estaban Ricardo Marín, Daniel Ríos y Ronaldo Cisneros.

Tepa González fue presentado en Atlético San Luis

Durante su presentación como nuevo jugador del elenco potosino, Tepa González no pasó por alto la pregunta acerca de su estadía con el Rebaño, donde al parecer no estuvo del todo cómodo con la situación pero agradece la oportunidad: “Yo estuve en Primera División con Paunovic, yendo y viniendo con el Tapatío, realmente, a mí si me dieron la oportunidad, no como centrodelantero, pero si tuve la oportunidad de jugar bastantes minutos y hay muchos jugadores, algunos a los cuales no pueden sacar. Pero si Atlético San Luis necesita un goleador, aquí estoy”, dijo el atacante.

Sobre las chances que tiene San Luis de pelear por el campeonato liguero, Tepa González no se achicó y recordó los éxitos del Filial rojiblanco: “Me encanta, siento que se asemeja mucho a lo que fue con Tapatío, un poco el ‘Caballo Negro’, pero ya demostraron que pueden competir y me quiero sumar a ese proyecto. Esperan que aporte goles, que haga lo que sé hacer y que aporte mi granito de arenas para ser campeones”, aseguró.

Los números de Tepa González en Chivas

A pesar de su buen nivel junto al Tapatío, Tepa González llegó a jugar muy poco en Chivas. En total fueron 17 partidos con un gol marcado, ante Santos Laguna. Aunque comenzó teniendo oportunidades en el Clausura 2023 con Veljko Paunovic, no marcó goles y jugó por última vez con el primer equipo el pasado 5 de marzo, en una victoria 2-0 ante Santos Laguna. Asimismo, muchas veces se lo vio fuera de su posición original, es decir como un atacante de banda y no como un centrodelantero, posición en la que desarrolló toda su carrera.