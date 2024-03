Aunque llegó a Verde Valle como fichaje estelar, finalmente Alexis Vega se marchó por la puerta de atrás, sin poder ser campeón ni mostrar el nivel que se esperaba de él en Chivas. El exdelantero rojiblanco ahora pasa por un buen momento con los Diablos Rojos del Toluca, pero reflexiona sobre su aprendizaje.

El Gru está jugando con regularidad en el Nemesio Diez, como titular, con tres goles en los últimos cuatro partidos y habiendo completado los 90′ en la última victoria sobre Pachuca. Tras ese encuentro, en el que pudo convertir, Vega reflexionó sobre el curso que ha tomado su carrera.

“Estoy muy contento de llegar otra vez a mi casa, que me recibieron con las manos abiertas; después, tengo un respaldo impresionante de la afición, del cuerpo técnico, de la misma institución”, dijo Alexis Vega, quien parece relanzar su carrera tras la controvertida salida que tuvo del Rebaño.

La autocrítica de Alexis Vega: bajó de peso y se centró al máximo

El ex de Chivas luce ahora mucho más fino desde lo físico y centrado en lo mental: “Hay que reconocer los errores que uno comete; ahora estoy disfrutando, no tengo nada qué decirle a la gente. Solamente me toca hablar dentro de la cancha y poco a poco esas críticas, ahora, se van a convertir en aplausos y trataré de seguir por el mismo camino. Creo que me tenían que pasar cosas así para poder reflexionar, poder ser autocritico en mí mismo, en mi carrera“, dijo Vega en diálogo con Fox Sports.

Incluso, Vega dio detalles de cómo le sirvió bajar de peso para tener menos molestias, algo que era muy recurrente durante su estadía en Verde Valle: “Tengo muchas ganas de regresar a la Selección; es algo que platico con mi familia y trataré de seguir por este camino. He bajado mucho de peso y eso también me ha ayudado a que tenga menos impacto en la rodilla; mis rodillas están al cien por ciento y no tengo ninguna molestia”, aseguró.

Renato Paiva quiso llevarlo a Europa

El Gru también cuenta con un fuerte respaldo por parte de su entrenador, Renato Paiva, quien hace poco reconoció que quiso llevarlo antes a Europa: “Yo fui el primero en decir que quería Alexis, lo quería para el Benfica. Chico serio que trabaja, ha tenido errores y no vamos a maquillar. Con nosotros está enfocado, tiene mucha calidad. Se habla mucho, pero habla dentro de la cancha. Es un jugador que va a crecer como muchos. Era muy caro en ese momento y ganaba mucho dinero, pedían mucho dinero. No solo Benfica, el Porto lo disputó también”, dijo el estratega de los Diablos Rojos.