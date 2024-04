Chicharito Hernández había sido provocado por la afición del Atlas desde antes de que comenzara el Clásico Tapatío. Los grupos de animación colocaron pancartas alrededor de la cancha del Estadio Jalisco, una de ellas, dedicada exclusivamente al máximo anotador de todos los tiempos con la Selección Mexicana de Futbol. En ella aparecía el rostro del polémico coach de vida de CH14, Diego Dreyfus, con la leyenda “cosas chingonas” y unos cuernos.

Hernández Balcázar ingresó al campo al minuto 63 en sustitución de Cone Brizuela. A Chicharito se le vio aún fuera de ritmo pero con el suficiente peso específico para jalar marcas y tener a los centrales preocupados por sus espaldas, dada la capacidad de Chícharo para encontrar espacios.

La irónica respuesta de Chicharito a provocaciones del Atlas

El Guadalajara terminó por llevarse el triunfo por marcador de 1-0 gracias a la anotación de escándalo cortesía de Piojo Alvarado, quien con un poderoso disparo de media distancia, superó a Camilo Vargas para hacer estallar un Estadio Jalisco de mayoría rojiblanca. Chivas selló su boleto directo a Liguilla con su quinto triunfo consecutivo y Hernández celebró de modo irónico al voltear al graderío con las manos en las orejas, como alguna vez hizo años atrás.

El festejo provocador de CH14 causó una profunda molestia en Idekel Domínguez, defensa de los rojinegros, quien llegó para empujarlo por la espalda y generó una ligera riña que no pasó a mayores gracias a que de inmediato llegó Orozco Chiquete a separarlos y hacer que Hernández no cayera en el juego de un equipo ya eliminado. No obstante, algunos comunicadores señalaron al ariete de 35 años por la supuesta burla.

¿Qué respondió Sergio Dipp a Faitelson?

“Muy mal “Chicharito”. Lo podría entender de un futbolista joven e inexperto, pero no de un jugador histórico y legendario. Burlarse del rival…¿Esto también te lo enseñó, Dreyfus, @CH14_?”, dijo en su cuenta de X David Faitelson, a lo que recibió una contundente respuesta de Sergio Dipp, excompañero suyo en ESPN, quien le recordó que es él quien se burla de sus colegas.

“Congruencia, @DavidFaitelson_ … Tú te burlas de tus propios compañeros en la mesa!!!”, tundió Sergio Dipp al comentarista. Todavía Faitelson le respondió, pero ya no había mucho por hacer ante el mensaje de Dipp. “Hola @SergioADippW: me extraña, yo no me burlo de nadie. Me defiendo de ataques, de provocadores, de envidiosos… Está bien. Te respeto. Sabes de mi admiración a tú trabajo y entiendo tú papel y tu amistad con Javier Hernández. Solo recuerda que los periodistas no estamos para hacer “amigos” y que ello puede truncar una maravillosa carrera que tienes por delante. Saludos a Martha, al bebe, abrazo”.