Las Chivas de Guadalajara han sorprendido a propios y extraños luego de su brutal repunte en el torneo Clausura 2024 de Liga MX, donde cerraron de la mejor manera posible con cinco triunfos consecutivos y cinco puertas en cero en seis partidos. El Rebaño Sagrado afrontará la Liguilla con la certeza de contar con uno de los planteles más encendidos del momento en el futbol mexicano.

Si bien el América terminó como súper líder del torneo con 35 puntos, el club rojiblanco quedó solo cuatro puntos detrás, como muestra de esa mejoría que vivió el equipo de Fernando Gago precisamente tras su duelo ante los azulcremas, mismo que terminó 0-0 y significó el punto de inflexión para retomar el camino del éxito para los tapatíos.

“Lo veo hasta como favorito”

Ahora, el Rebaño Sagrado ingresará a la Liguilla con los ánimos por los cielos y como uno de los serios contendientes al título. Así lo consideró el exjugador de Chivas, Claudio Suárez, quien fuera capitán del club en los años 90, en su participación en el programa Punto Final de FOX Deportes.

“Yo, como va llegando, lo veo hasta como favorito. Todos al América lo ven como favorito porque es el más regular; se ha mostrado América muy bien, el tema que América tiene la Concachampions y a lo mejor le puede pesar. Chivas ya está enfocado al torneo y llega muy bien, lo veo con posibilidades de pelear por el título”, comentó El Emperador.

Palencia cree que Chivas llega a Semis

El también exjugador y director deportivo del chiverío, Juan Francisco Palencia, mencionó en el mismo programa que todo dependerá de a quién enfrente el Guadalajara en la Fiesta Grande y cómo se acomoda todo, pues esos factores son los que marcan una serie.

“Depende los rivales que le toquen, yo creo que llegarán a las Semis, pero hay que ver quién te va a tocar porque te pueden tocar equipos que a lo mejor vienen mermados, Pachuca te puede tocar, te puede tocar a a lo mejor Pumas que tiene sus deficiencias aunque está tomando un poco de aire, pero sí está tranquilo (Chivas) con un solo torneo”, comentó El Gatillero.

Sin banca, un problema para Chivas

Asimismo, Palencia añadió que el mayor problema que ve en la plantilla jalisciense es la falta de profundidad, pues no cuenta con el arsenal suficiente en el banquillo de suplentes para dar ingreso a alguien capaz de cambiar el rumbo de un partido cuando se necesite.

“El asterisco que le pongo es que solamente tiene dos cambios, o pone al Oso González de contención y tira al Piojo por fuera o pone a Piojo de 10 con dos nueves. Pero no tiene tantos recambios, tiene nada más a dos que le pueden mantener el nivel del equipo porque me parece que los demás todavía no están a la altura de los que están jugando”, sentenció.