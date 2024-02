Las Chivas han mostrado una versión dinámica y propositiva de la mano de Fernando Gago. Al cabo de siete jornadas del Clausura 2024, el Rebaño Sagrado acumula 12 puntos producto de tres victorias, tres empates y una derrota. Números bastante aceptables si se toma en cuenta que es un proyecto que apenas comienza con el argentino.

Además, el Guadalajara sufrió la baja de dos jugadores que en procesos anteriores eran asiduos recurrentes en el cuadro titular como Alexis Vega y Chicote Calderón, quienes saltaron del barco para unirse al Toluca y América, respectivamente. De esta manera, el saldo del equipo rojiblanco al momento es favorecedor. Sin embargo, tras el superlativo nivel mostrado, la impresión es que podría estar unos cuantos lugares más arriba en la tabla general.

Palencia cree que el cuadro titular de Chivas se defiende

“Yo creo que se defiende bien cuando tiene a su cuadro titular, cuando está jugando ‘el Guti’, cundo están jugando los futbolistas que pesan. Una vez que vienen los cambios es cuando han sido errores —me parece—personales. La semana pasada también expulsan a este chico que entró de cambio (Sepúlveda); hace el penal. Luego el mismo Yael hace el penal, ahora Yael se barre por la espalda y era muy claro; el portero no se habla con José Castillo y chocan”, analizó el exjugador y directivo de Chivas, Paco Palencia, en FOX Deportes.

Con base en la hipótesis formulada por ‘El Gatillero’, si se analizan los ocho goles en contra que acumula el Rebaño Sagrado en este torneo, se tiene que cinco de esos ocho tantos recibidos fueron anotados en la segunda mitad, después de que Gago hizo algún ajuste en su XI.

¿Por qué Palencia cree que las Chivas de Gago no sabe cerrar sus partidos?

“Creo que los cambios no le han dado un funcionamiento para cerrar el partido, pero hasta el minuto 70 u 80, yo creo que ha sido correcto Chivas en todo lo que había hecho, entonces me parece que los cambios no le han dado esa solidez al final para cerrar los partidos y lo digo porque ha sucedido en los últimos dos, pero también yo creo también no tiene un plantel tan vasto como para meter a alguien y cerrar el partido”, comentó Palencia.

De esos cinco goles recibidos en los segundos tiempos, Guadalajara solamente en una ocasión pudo salir triunfante, eso ocurrió la semana pasada ante FC Juárez, cuando Chelo Zaldívar marcó en el minuto 90 de penal y no tuvo oportunidad el equipo bravo de intentar remontar. Aunque cabe señalar que muchos de esos cambios han sido par dar juego a jóvenes, lo que habla del proceso integral que lleva a acabo Gago en Chivas.

“Le da oportunidad a jóvenes que eso también tiene cierta valentía porque sabes que a lo mejor estos jóvenes la van a lo mejor a regar en algún momento. Todos tuvimos errores de jovenes y que pagar el derecho de piso. Me parece que Chivas tiene un plantel máximo de 15 jugadores que pueden competir, pero los demás deben tener un proceso de aprendizaje que ahora le está costando a Chivas”, puntualizó.

Los goles recibidos por Chivas en el Clausura 2024: