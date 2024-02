Cuando José Juan Macías irrumpió en la Liga MX, era considerado como una de las joyas más preciadas del futbol mexicano. Problemas con entrenadores en Chivas lo obligaron a salir, por lo que encontró en León su mejor versión. Sin embargo, tras su regreso al Rebaño Sagrado —con un desafortunado paso por el Getafe en medio— las lesiones se convirtieron en su bestia negra.

JJ Macías contó con el respaldo de Fernando Gago, con quien de inmediato fue titular como eje de ataque del cuadro rojiblanco. Sin embargo, molestias musculares lo han mantenido fuera de acción justo cuando el chiverío recuperó su mejor versión. ‘Pintita’ cada vez se acerca más a su XI ideal, por lo que el ariete de 24 años deberá darse prisa si es que quiere volver a ganarse la confianza del argentino.

La sincera petición de Brailovsky para Gago

“No es ninguna guerra perdida, yo sigo confiando en que JJ se recupere, tenía mucha ilusión con que este chico triunfe porque tiene grandes condiciones pero sobre todo, una mentalidad ganadora a prueba de todo de absolutamente todo y tienen que ayudarlo, depende de JJ y la gente que lo rodea para recuperarse pero Gago no debe darlo por perdido porque de recuperarlo, recuperará a un futbolista que ha demostrado que demostró tener mucha capacidad tanto para generar y para definir, así que habría que seguir apostando aa que JJ se recupere”, dijo el exjugador del América, Daniel Braillovsky, en FOX Deportes.

Para ‘El Ruso’, Macías solamente cometió un error en su carrera hasta el momento y fue cuando apresuró su salida a Europa al firmar con el Getafe de España, episodio que significó un retroceso en su carrera, pues prácticamente no jugó con Quique Sánchez, con el argumento de que él no pidió el fichaje del mexicano.

El gran error de Macías, ir al Getafe

“Se equivocó él o se equivocó su representante llevándolo a un lugar, que, tengo entendido, por haber hablado con el director deportivo, el entrenador no lo quería. Entonces cuando te llevan a un lugar donde el entrenador no te quiere, no vas a jugar, hermano, entonces lo perjudicaron llevándolo ahí. Me imagino que sí (Gago lo quiere), pues es difícil desaprovechar el talento que tiene un futbolista, que si bien viene de lesiones, recuperado, el chico es titular indiscutible en el equipo de Chivas”, afirmó Brailovsky.

“Cuando se fue a Getafe se fue a muy buen nivel, el chico venía de jugar en León y todavía recuerdo una final que tuvieron y él viajó con selección y no estuvo; la falta que le hizo al equipo de Ambriz y por eso León no quedó campeón, pero el chico estaba bárbaro”, sentenció.