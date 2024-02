José Juan Macías ha sido víctima de la inclemencia de las lesiones. En su corta carrera ya dos veces se rompió el ligamento cruzado de la rodilla, además de tener otros problemas musculares. Con tan solo 24 años de edad, aún tiene mucho por delante para demostrar su talento, sin embargo, ha pasado demasiado tiempo fuera de las canchas en su edad más productiva.

Las Chivas han sufrido durante los últimos años al no tener un delantero que le brinde garantías a la hora de marcar en los momentos claves, por lo que a la espera de la recuperación de Macías y Chicharito Hernández, opciones tendrá de sobra Fernando Gago. Pero mientras eso pasa, que JJ retome su mejor versión es crucial.

Es por ello que el exdirector deportivo de Guadalajara, Juan Francisco Palencia, sugirió al atacante de fugaz paso por León, que no se precipite a la hora de volver a la acción, pues esta podría haber sido la razón por la que anteriormente ha recaído.

Las palabras de Palencia para Macías

“JJ Macías me parece que es un chico que no lo ha acompañado bien el estar sano, estar al 100%. No sé qué tipo de terapia lleva pero la rehabilitación al apresurarse, puede ser que al apresurarse se esté perdiendo una buen parte de su vida deportiva, ojo, porque creo que tiene una edad en la que debería estarla rompiendo, debería estar jugado y marcando goles”, dijo el también exdelantero de Chivas en su faceta como comentarista en FOX Deportes.

“Me parece que el apresurarse también le puede estar pagando la factura de no poder participar y la verdad es que si tú tienes a JJ y Chicharito este equipo puede cambiar su cara, pero la realidad es que no los tienes y es preocupante porque son dos jugadores que son importantes, el JJ podría llegar a selección— haciéndome ilusiones— y Chicharito puede ayudar mucho a Chivas a la hora de marcar goles y ser más competitivo. Entonces sí creo que los chicos tienen buen trabajo pero habrá que verlos contra equipos más poderosos de lo que hemos visto”, abundó.

Macías, con calidad para el Tri, según Gatillero

Para ‘El Gatillero’, si Macías puede retomar su mejor versión, bien podría pelear por la titularidad como centro delantero de la Selección Mexicana de Futbol. Sobre todo porque actualmente hay una escasez de talento en la posición.

“Yo digo que si se recupera puede pelear por un lugar ahí (Tri) porque a lo mejor ahorita no pero en su mejor momento yo sí creo que de estar bien, tiene todavía dad para generar competencia en la selección porque una vez que se vaya Raúl Jiménez y se vaya Henry Martín dime quién viene abajo, puede venir ‘El Bebote’ o él (JJ), está en una edad en la que tiene de poder estar constantemente. Hoy debería estar en su expresión máxima como jugador, de goleador en su prime, por eso me parece que hay que ayudarle a que esté bien”, sentenció.