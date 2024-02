Fernando Gago transformó rápidamente a un equipo rojiblanco donde gobernaba el desorden y parecía haber perdido la confianza, y lo convirtió en un grupo unido y sistemático. Las Chivas tienen un nuevo rostro, pero a pesar de las tres victorias consecutivas en el Clausura 2024 además otra más en Concachampions, el entrenador argentino no quiere caer en excesos de confianza.

Luego del triunfo de 2-1 del Guadalajara frente al FC Juárez, ’El Pintita’ elogió el rendimiento de cada miembro de su plantilla, sin embargo, les pidió mantener esa regularidad para que las victorias sean parte de su cotidianidad.

La petición de Fernando Gago a sus pupilos

“Pero cómo no van a festejar una victoria, es normal que lo festejen los chicos. Cada partido merecen su reconocimiento y disfrutarlo, después volvemos al trabajo y a partir de eso seguir creciendo. Para qué jugamos, para ganar, necesito que estén acostumbrados a ganar. La ilusión es de la gente y nuestra pero no hay que confundirse, hay que seguir trabajando de la misma manera”, les pidió.

Gago habló del trabajo táctico durante el encuentro desarrollado en el Estadio Akron. El técnico de 37 años también restó presión sobre Leonardo Sepúlveda, así como de cada miembro del equipo, pues dijo que no se centra en lo particular, sino en lo general a la hora de hablar de su plantilla como un ente conformado por diversos miembros.

“Teníamos que tener paciencia, era un equipo que estaba bajo, teníamos que entrar con desmarques, con paredes, pudimos abrir el marcador, sostuvimos el juego, el marcador, sufrimos después de la expulsión pero nunca corrimos peligro, en general, fue un partido muy bueno. De jugadores individuales no me gusta hablar, lo llevo a lo colectivo, espero que todos estén al máximo nivel, si lo pongo o no, lo saco, lo pongo 10 minutos, es decisión mía. Todos los jugadores están en muy buen nivel, independientemente de Pável, deben de mejorar su rendimiento, necesito una competencia interna”, comentó.

Advierte que jugará quien esté en mejor momento

El exjugador de Boca Juniors y Real Madrid insistió en que su sistema de entrenamiento da predilección al juego de conjunto, por lo que espera que se genere una sana competitividad por los 11 lugares en el campo.

“Trato de que todos tengan la intensidad, que cada uno se gane su lugar en el entrenamiento, lo dije antes, lo dije cuando llegué, puede empezar un equipo y lo más probable es que termine otro, necesito que todos estén bien, necesito esa competencia para aumentar el nivel de ellos, determinado partido podemos jugar con línea de tres o de cuatro, vamos buscando el mejor momento de los futbolistas para que puedan jugar”, zanjó.