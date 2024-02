Ya alguna vez JJ Macías había confesado que hubo un entrenador que lo orilló a salir de Chivas para el Clausura 2019. Fue el director técnico paraguayo José Saturnino Cardozo, quien estaba al frente de los rojiblancos e hizo la vida imposible al entonces delantero de 19 años de edad.

“Me tocó un entrenador —sin nombre— que fue la razón por la que me fui de Chivas. Te lo juro, tú me conoces, yo era el primero que llegaba, entrenaba y el último que me iba. Me dijo: ‘No, es que a ti te falta sufrir un poco más’, y yo: ‘¿cómo? Yo aquí me parto la madre’. ‘No, un sufrimiento diferente’”, contó JJ Macías afligido en una entrevista con Ramón Morales hace unos años.

Fue entonces que el Club León acudió al rescate del prometedor atacante y fue Ignacio Ambriz quien arropó a Macías cuando éste salió en condición de préstamo del Rebaño Sagrado para recalar con los Esmeraldas durante un año, donde brilló de tal manera que pudo convertirse en una de las figuras de ese plantel.

El gol favorito de Macías

Recientemente en una entrevista para All Glory Gaming, Macías confesó algunos de sus gustos y experiencias en el futbol. Mencionó que el gol que más atesora es el que le marcó a Xolos de Tijuana en su debut, mismo que corrió a cargo de Matías Almeyda, quien le dio un voto de confianza aun siendo un inexperto jovencito.

¿Quién es su entrenador favorito?

Sin embargo, a pesar de que le tiene un profundo aprecio a ‘El Pelado’ por brindarle la oportunidad de convertirse en profesional en la Liga MX lo que más llamó la atención de la entrevista de respuesta rápidas, fue cuando confesó que su técnico favorito ha sido precisamente Nacho Ambriz, quien le dio la titularidad en León en un voto de confianza único que cambió para siempre su carrera.

Sobre el defensa más difícil al que se ha enfrentado, Macías dudó un poco en dar su respuesta, pero finalmente dijo que José María Giménez del Atlético de Madrid, con quien se topó durante su fugaz paso por el Getafe.

Finalmente, cuando le preguntaron quién era su mejor amigo en el futbol, JJ bromeó y dijo “no tengo amigos”, para luego reconocer que es Paolo Yrizar.