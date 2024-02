La insólita historia del primer no nacido en México que jugó con Chivas porque no le pidieron papeles

Wintilo Lozano nació el 23 de diciembre de 1919, hace 105 años, en la localidad de Yuma, Arizona, pero migró a México a los cuatro años de edad junto con su familia, para asentase en el poblado de Mexticacán, Jalisco, donde se enamoró del futbol.

Lozano Islas comenzó a jugar en la categoría intermedia de la Liga Amateur de Jalisco, con el llamado Club Centro América en 1937 a los 18 años. En el club albinegro de El Retiro jugó por dos años y fue parte de la Selección Jalisco para luego ser fichado por el Club Deportivo Guadalajara en 1939.

Sí, Wintilo había nacido a más de 2 mil kilómetros de distancia de la Perla de Occidente, del otro lado de la frontera norte, y aún así fichó por un equipo que presume contar solamente con mexicanos en su plantel.

“Nací en Arizona y jugué en Chivas”

“Nací en Arizona y jugué en Chivas, pero radico desde hace 74 años en Guadalajara, así es no me salgan con que no soy mexicano. Yo supe que había nacido en el extranjero hasta que me pidieron mi acta de nacimiento, pero el documento no me lo pidieron para jugar en el Guadalajara. Con la pinta, tenían”, confesó años después el petiso futbolista.

Al haber llegado desde muy pequeño, Wintilo contaba con la doble nacionalidad, por lo que, de esa anecdótica manera, Lozano se convirtió en el primer futbolista con doble pasaporte del que se tiene registro en la historia de Chivas.

Wintilo, un mexicano por todas las de la ley

De hecho, ‘El Cuca’, como se le conocía, formó parte del equipo rojiblanco que debutó en el profesionalismo en 1943, cuando en aquel entonces su origen aún no quedaba muy claro, por lo que no hubo cuestionamientos sobre su nacionalidad estadounidense.

Por supuesto que constitucionalmente, Wintilo no dijo ninguna mentira para poder jugar con el Rebaño Sagrado, pues también tenía la nacionalidad azteca. Además, Yuma, Arizona, está ubicado a solo 50 minutos de San Luis Río Colorado, Sonora, en un punto donde se unen los ríos Gila y Colorado en el famoso cruce hacia California, conocido como el Paso Yuma.

Yuma formaba parte del anteriormente conocido territorio de La Mesilla, cuya dimensión aproximada de 76 mil 845 kilómetros cuadrados, fue vendida a los Estados Unidos en 1854, por lo que el caso de los Lozano es el de una familia mexicana que accidentalmente cambió de nacionalidad debido al colonialismo estadounidense.

Del retiro a la historia

En 1947, Wintilo se retiró del futbol profesional vestido con los colores del Guadalajara. Poco después, le ofrecieron la dirección técnica del Tala de la liga de Jalisco. Ahí, todavía participó como jugador y después como entrenador hasta 1950.

El primer futbolista con doble nacionalidad del que se tiene registro en Chivas murió a la edad de 89 años víctima de un paro cardiaco, el 15 de enero de 2009 en su amada Guadalajara. El caso de Wintilo solo exhibe que los señalamientos al Rebaño Sagrado por el origen de Cade Cowell, Óscar Whalley y demás, existen desde hace casi 100 años atrás.