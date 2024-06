¿Por qué Chivas no jugará el Clásico Nacional del Apertura 2024 en Estados Unidos?

Una información exclusiva alertó a todo el futbol mexicano con una supuesta edición del Clásico Nacional en Estados Unidos. La especulación advirtió que las Chivas de Guadalajara visitarían al América en el marco de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX en la unión americana. Un reporte negó toda posibilidad y recordó por qué no se podrá jugar este Clásico de México en California.

Esteban Garrido, reportero de W Deportes, adelantó el martes que el América vs Chivas del Apertura 2024 se jugaría en Estados Unidos. Esto, después de recordar que la última vez que se enfrentaron en el vecino país metieron a unas 90 mil personas en el Rose Bowl de Pasadena. Además, el partido está programado para el 14 de septiembre, un día antes de la Independencia de México. Un marco inmejorable para este Clásico Nacional, pero toda esa especulación se cayó.

Un reporte de Fernando Trujillo para Claro Sports descartó toda posibilidad del rumor que acaparó la atención, el martes. Señaló que “América no podrá recibir el Clásico Nacional del Apertura 2024 en los Estados Unidos“. Argumentó que “por las disputas legales que existen, se estima que pueda ser hasta la temporada 2025-2026, cuando puedan ser locales en este país“. Cabe recordar, que Estados Unidos no admite la celebración de competencias extranjeras o partidos oficiales, que no incluyan a clubes estadounidenses.

El reportero ante la interrogante: “¿América puede jugar como local en Estados Unidos?“. Refirió que “existe la intención por parte de América y promotores en los Estados Unidos, para que el equipo pueda disputar encuentros oficiales de Liga MX en este país. La realidad es que hay algunas lagunas legales entre las partes involucradas, que aún se encuentran en proceso para que esto pueda suceder. En un corto plazo las posibilidades de que América reciba un encuentro oficial en suelo estadounidense son muy bajas. En este Apertura 2024 las Águilas no jugarían como locales en Liga MX en Estados Unidos. Las planificaciones van enfocadas a que exista una posibilidad más real en el año futbolístico 2025-2026“.

¿Qué dice FIFA sobre partidos nacionales en el extranjero?

El reporte de Claro Sports rememoró que “en semanas anteriores el Consejo de FIFA aceptó que se puedan jugar encuentros de liga fuera de sus respectivos países. Anteriormente LaLiga, ha intentado llevar su expansión al país de las barras y las estrellas, pero han encontrado el mismo obstáculo legal para poder hacer realidad su globalización“. Se trata de una legislación estadounidense sobre los espectáculos deportivos. Eventos como la final de la Copa Italia o de la Copa del Rey de España, que se celebran en Qatar, son permitidas por FIFA. Esto, porque no cuentan como competiciones de Liga y en ello trabajan ahora.

¿América seguirá en la Ciudad de México?

La posibilidad que adelantó en 2023 el directivo americanista Santiago Baños, tras el éxito del Clásico de México en Pasadena, California. Fue solo un deseo guajiro. Así, que la sede de las Águilas para el venidero Apertura 2024 será el Estadio Ciudad de los Deportes. Un inmueble capitalino, en donde se buscará que se celebren la mayoría de sus localías en el torneo de la Liga MX. Sin embargo, la directiva crema analiza la posibilidad de tener dos o tres duelos al interior del país. Guadalajara parte como una de las ciudades para albergar uno de estos partidos, en el Estadio Jalisco. Torreón, Toluca, Querétaro y Puebla también son otras opciones.