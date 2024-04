La imagen de Alexis Vega como ídolo de Chivas se ha diluido de tal forma que actualmente, mientras más se afianza con el Toluca tras su regreso con los Diablos Rojos debido a una inaceptable indisciplina con el Rebaño Sagrado, los aficionados rojiblancos menos quieren saber de él. Aquella carrera que hasta hace no mucho tiempo pintaba para ser escrita en los libros de historia del club, hoy es un simple recuerdo al que se le dio carpetazo.

Recientemente, ‘El Gru’ habló para los micrófonos de Claro, donde confesó que si bien fue feliz en el Guadalajara, ahora busca seguir adelante con su carrera para poder volver a la Selección Mexicana de Futbol, tal como hizo en el pasado Mundial de Qatar 2022, donde incluso portó la camiseta 10.

Alexis Vega fue feliz en Chivas, pero…

“Siempre lo dije, toda mi estadía en Guadalajara fui el hombre más feliz, antes de irme tuve la fortuna de hablar con Amaury Vergara, darle las gracias por haberme permitido defender sus colores, siempre les voy a tener un respeto muy grande. Yo y mi familia nos encariñamos muchísimo con Chivas y ahora me toca estar acá (Toluca), un club que conocemos bastante bien y con el que estoy muy agradecido porque me dio la oportunidad de cumplir mi sueño, disfrutando al máximo y eso se ve reflejado en la cancha”, comentó al citado medio.

Pero a pesar de que recién regresó para este torneo con los choriceros, Vega Rojas no ha cerrado la puerta a algún otro club de mayor envergadura que solicite sus servicios, así sean las propias Águilas del América, acérrimo rival de Chivas, equipo al que alguna vez juró amor eterno, pero al que no dudaría en traicionar al vestir la elástica azulcrema.

¿Qué dijo sobre el América?

“No le cierro las puertas a ningún equipo, ahora estoy muy feliz en Toluca y lo voy a disfrutar al máximo. Se dio la oportunidad de regresar a Toluca y visualicé el gran equipo que tenían, me visualicé jugando con ellos, yo tenía sed de revancha, de revertir la situación y estaba totalmente convencido de que en cualquier momento iban a mejorar las cosas”, respondió Alexis a la pregunta de su jugaría con los de Coapa.

‘Gru’ dio todo el mérito de su actual repunte a su entrenador, el portugués Renato Paiva, quien le ha dado un rol más ofensivo, con lo cual ha lucido más que con el Rebaño Sagrado, según propias palabras de Vega.

“Tiene que ver mucho en la posición en la que estoy jugando, estoy muy cerca del área, en Chivas estaba muy alejado, me siento contento de regresar a Toluca y jugar de 9. Fui centro delantero desde las fuerzas básicas, en algún paso por Selección también fui centro delantero, es una posición que también me agrada mucho, sé jugar bien de poste, picar bien a los espacios, y ahora muy contento con el resultado, me ha tocado estar jugando como centro delantero desde que llegué”, sentenció.