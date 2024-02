Finalmente, Alexis Vega tuvo su debut con Toluca y marcó en la goleada por 4-1 ante León por el Clausura 2024. Por otro lado, tras el encuentro le dejó mensajes a Chivas y a sus detractores. ¿Bronca en las palabras del exelemento Rojiblanco?

A los 72, Paiva decidió enviar al campo al exjugador del Guadalajara con el objetivo de que sumara minutos con el resultado a favor. Minutos después recibió en el área para anotar el último gol de la noche y así celebrar lo que era un gran regreso a la casa que le dio la oportunidad de debutar.

Ante esto, Alexis Vega se mostró agradecido y feliz, por haber debutado de la mejor manera en Toluca. “Obviamente un momento maravilloso, moría de ganas por debutar aquí en casa. Se me dio la oportunidad. Gracias a los compañeros, tenemos un equipo de mucha calidad y vamos a tratar de reflejar en cada partido. Me queda este momento para disfrutar con la gente que siempre ha estado, con mi familia. Hay que seguir por este camino”, expresó a TUDN.

Alexis Vega marcó en la victoria de Toluca por 4-1. (Foto: imago7)

Y agregó: ”Desde que llegué venía mal físicamente, un tema muscular en el que una prueba salió desbalanceado mi isquio y posterior. Ahora estoy muy contento porque durante dos semanas trabajé con dos sesiones por día. Estuve metiendo mano para debutar aquí en mi casa, con mi gente y familia”.

Por otra parte, Alexis Vega fue consultado por las críticas que recibió y dejó un claro mensaje a sus detractores. “Muchas gracias porque ellos me han ayudado a crecer, a trabajar día a día Como tu lo decis muchas personas hablaron de lo que pasó en Chivas antes de que llegara acá sin saber la realidad, sin saber la verdad. Por eso no salí a declarar ni a dar explicaciones porque no se lo debo dar a nadie. Se lo que pasó. Todos los medios, todas las personas dijeron que tenían problemas con la rodilla, ahora estoy aquí disfrutando. Esto es para ellos”, señaló.

Y añadió: “No tengo que demostrarle nada a nadie, ni mucho menos callar bocas. Mi revancha es conmigo mismo, quiero seguir creciendo, quiero seguir recuperando mi nivel que es lo que más quiero y si sigo así lo voy a conseguir”. Por último, Chivas no podía pasar desapercibido, por lo que el atacante habló del Guadalajara. “Hasta mi último día en Chivas fui el hombre más feliz con mi familia. No queda más que darle las gracias. Ahora estoy aquí en Toluca, muy feliz y contento”, señaló el atacante.

¿Por qué Chivas decidió vender a Alexis vega?

Como se sabe, previo al juego contra Toluca por el Apertura 2024, Alexis Vega formó parte de la fiesta que se hizo en el hotel de concentración con Cristian Calderón y Raúl Martínez. Es por esto que el Rebaño Sagrado decidió venderlo y finalmente llegó a los Diablos Rojos luego de que haya rechazado a Cruz Azul y San José Earthquakes.