Grandes polémicas que suelen surgir en los mercados de fichajes se dan por algún jugador que pasa al histórico rival del equipo con el que está identificado. Así fue el caso de Rodolfo Cota en junio de 2024. El portero, paso por León mediante, llegó a América habiendo sido un jugador clave en la última época dorada de Chivas de Guadalajara.

Por esa decisión del nacido en Mazatlán fue que muchos simpatizantes se ofendieron. Ahora, el experimentado portero repasó su carrera, y no tuvo reparos a la hora de ponderar lo que significa el Rebaño Sagrado, a pesar de que ahora defiende los colores de las águilas.

“Creo que el fútbol ha sido muy generoso conmigo, porque me ha permitido estar, estuve en Puebla y la pasé muy bien, fui feliz, estuve en Pachuca, Chivas, León y ahora me toca estar acá y he tenido la fortuna de poder aportar algo. La era de Matías (Almeyda) en Chivas fue muy buena, es totalmente diferente“, expresó Cota.

Rodolfo Cota jugó en Chivas entre 2015 y 2018. (Getty)

Luego, en la misma conferencia de prensa, agregó: “Esa época fue muy buena. Fueron torneos diferentes. Se ganó Concacaf, Liga, no recuerdo si Supercopa también. Acá, estás hablando de un tricampeonato y la que me tocó jugar contra Tigres, la Supercopa, que era la única que me faltaba por ganar, ya la tengo”.

La respuesta de Rodolfo Cota sobre Chivas

En la conferencia, un periodista apuntó que “cuando los jugadores salen de Chivas, triunfan” y le consultó a Rodolfo Cota sobre qué opinaba sobre eso. Sin embargo, el portero, en vez de pegarle al Rebaño, ponderó lo que significa el club. “Los jugadores cuando salen de Chivas empiezan a valorar lo que tenían, y ahí les da veinte de que el tren solo pasa una vez en la vida”, expresó.

Luego, el experimentado jugador de 37 años completó de una manera en la que defendió a Chivas: “No creo que sea tanto porque Chivas le haga mal al jugador, es más porque el jugador tiene que cambiar de acá (la cabeza), y yo creo que se dan cuenta”.