Desde el público de Chivas de Guadalajara había puesta una gran expectativa en el mercado de fichajes. Para dejar atrás lo que fue un 2024 con un bajo nivel futbolístico, los refuerzos que consiguiera el Rebaño Sagrado en el mercado eran trascendentales para cambiar la cara del equipo tapatío.

Quien se encargó de opinar sobre cómo está siendo el mercado de pases de Chivas fue Tuca Ferretti. “Me está emocionando Chivas“, comenzó diciendo el experimentado director técnico. “No te voy a decir que está para campeonar. Aunque con nuestro futbol mexicano nunca se sabe”, agregó el brasileño.

En un tema en el que fue tajante fue con el fichaje de Luis Romo por el Rebaño Sagrado. El mediocampista llega a Guadalajara como parte de la negociación por Jesús Orozco Chiquete. El defensor pasó al Cruz Azul a cambio de la ficha de Romo más dinero que puso la Máquina Cementera.

Ricardo Ferretti tuvo un paso muy exitoso por Tigres. (Getty)

“¿Dónde vas a conseguir un jugador mejor que él (Romo)? No lo vas a encontrar. En Cruz Azul se pelearon por el hace seis meses. No es posible que de cuatro meses para acá ya no lo quieran. Es totalmente ilógico”, expresó Ferretti en ESPN, mostrando su desacuerdo con la decisión de los azulados.

Tuca Ferretti elogió el fichaje de Alan Pulido

El brasileño imaginó a Luis Romo con Erick Gutiérrez en el mediocampo de Chivas. Además, a Orbelín Pineda en un tándem con Roberto Alvarado, aunque el Maguito se mantiene en Grecia, al menos por el momento. A quien también elogió Ferretti, en una emisión de Futbol Picante, fue a Alan Pulido.

“Cuando estaba en Cruz Azul lo traté de contratar y Kansas no lo quiso vender. Tuvo una etapa bastante buena y ahorita creo que está en un plan de rehabilitación, creo que tiene 2 o 3 meses que no actúa, pero es un verdadero atleta. Se puede recuperar muy pronto y yo creo que ha madurado, con los trancazos que ha recibido, ha madurado. Creo que es una muy buena contratación y naturalmente va a servir mucho a Chivas“, opinó Ferretti.