La dolorosa ironía de Tuca Ferretti hacia Chivas: "No es fracaso quedar eliminado"

A Fernando Gago no le gustó para nada que la palabra “fracaso” estuviera presente en la conferencia de prensa posterior a la eliminación de Chivas en la segunda edición de la Leagues Cup. El entrenador argentino cuestionó al periodista que le aseguró que había sido un fiasco el no haberle podido ganar a dos equipos de la MLS.

Y en esa misma postura se manifestó Tuca Ferretti, el entrenador más exitoso en la historia de la Liga MX, quien incluso consideró que el haberse despedido en la primera ronda del naciente torneo le podría beneficiar para poder encarar de la mejor forma el gran objetivo en el semestre que pasa por la obtención del torneo local.

“Lo mejor que le pudo pasar a Chivas es quedar eliminado. Así se puede enfocar en el campeonato”, manifestó el estratega brasileño en el programa Futbol Picante de ESPN. Mientras que sobre el enojo de Gago ante la palabra “fracaso”, Ferretti coincidió que por el plantel con el que cuenta, era muy difícil verlo trascender en la Leagues Cup.

“No es fracaso para Chivas quedar eliminado. No podía pasar más de la segunda ronda. Por las expectativas que levanta Chivas entre su afición, sí es un fracaso. Pero si valoramos su realidad, no es fracaso. Es una realidad”, sentenció. “A nadie le gusta que fue un fracaso. Como entrenadores tratamos de disimular el fracaso. La palabra es muy clara cuando no se logra algo futbolísticamente hablando”, lanzó.

Largo período de inactividad

Una vez que se completó la eliminación de Guadalajara en la Leagues Cup, tendrán 20 días de descanso antes de su próximo partido programado para el sábado 25 de agosto contra Tigres en el Volcán. El Tuca explicó qué haría en estas tres semanas si él fuera el director técnico del Rebaño, como lo hizo en un punto de su exitosa carrera.

“Haría un buen planteamiento de entrenamientos y buscar un partido amistoso. Posiblemente hasta dos. Mínimo uno, buenos entrenamientos. Recuperar la gente que está lastimada, principalmente el Chicharo. Ponerlo en forma. Hacer mucho trabajo de conjunción”, mencionó.

Finalmente, le aconsejó a Gago trabajar con un mismo XI para que logren sacar su mejor versión. “Debe poner un equipo y mantenerlo. Esto de estar rotando y rotando, lo único que hace es que no logran un entendimiento como se espera”, declaró el estratega brasileño campeón con Chivas en 1997.