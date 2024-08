A Fernando Gago no le gusta que se mencione la palabra “fracaso” en las conferencias de prensa, y mucho menos después de haber sufrido otra dolorosa eliminación en su etapa al mando del Rebaño Sagrado.

Minutos después de caer eliminados en la Leagues Cup 2024, el entrenador argentino se presentó ante los medios de comunicación y contestó con evidente molestia cuando le cuestionaron sobre un nuevo fracaso de su equipo.

“No comparto la palabra fracaso. En el deporte no hay la palabra fracaso. Todos tenemos anhelo de ganar, todos tenemos anhelo de crecer en la vida. Pasa muchísimo de volver a intentarlo, de volver a seguir. Te lo dice una persona que futbolísticamente se lesionó cinco veces. Perdí final de Copa América, perdí final de Libertadores, perdí final de Mundial. No me considero un fracasado en el futbol por haber perdido, al contrario, es enseñanza que deja”, consideró Gago en rueda de prensa.

El líder del Rebaño Sagrado también se refirió al disgusto que existe por parte de los millones de chivahermanos que sufrieron otra desilusión: “El sentimiento del hincha es que quiere ganar. Pero hay formas para tratar de ganar. No lo llevemos solamente a si pierdes un partido es un fracaso, si no todos los equipos que quedaron eliminados es un fracaso. No lo comparto”.

“Hicimos todo para ganar, a veces no se basa solo en resultado. La afición juega con el sentimiento, quieren salir campeón en todos los torneos que juegan y estoy en ese pensamiento. Pero no es sólo el resultado”, añadió.

Satisfecho con el accionar de sus jugadores

Lejos de mostrarse preocupado por no poder ganarle a los equipos de la MLS, Gago fue muy claro al asegurar que su equipo fue mejor a lo largo de los 90 minutos de juego y merecían mayor suerte en el marcador.

“El partido hoy lo dominamos. Generamos muchísimas situaciones. Fueron seis remates dentro del área chica y eso es muy difícil de conseguir en el futbol de hoy. Hablar de merecimientos en el futbol es medio difícil de explicarlo. Hicimos todo para ganar el partido, creo que lo merecimos, pero el resultado fue otro y quedamos afuera de la competición”, explicó el timonel sudamericano.

“Hoy hicimos un mejor partido que un equipo que venía en competencia”, finalizó.

Chivas ahora entrará en un parón de varias semanas sin actividad por haber quedado eliminados mucho antes de lo presupuestado en la Leagues Cup 2024.