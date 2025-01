A un día del debut en el Clausura 2025, Chivas de Guadalajara se mantiene como uno de los equipos activos en el mercado de fichajes. La dirigencia del Rebaño Sagrado quiere darle a Óscar García Junyent las herramientas necesarias para dar vuelta la página luego de un pobre 2024.

El director técnico español todavía no estaba a cargo del primer equipo, ya que quien estaba al mando era Fernando Gago, hasta su renuncia. Luego de la partida del argentino a Boca Juniors, el encargado de reemplazarlo (de manera interina) fue Arturo Ortega Juárez.

Es por eso que García Junyent no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que sucedió en el equipo, y la misión que a él le corresponde es que el 2025 supere al año anterior. Además, lo que el europeo debería conseguir es que Chivas salga al campo de juego con una idea sólida y un estilo de juego marcado.

Hasta el momento el entrenador europeo no consiguió plasmar su filosofía de juego en el verde césped. A pesar de que fueron 4 partidos amistosos, los jugadores rojiblancos no parecían tener una brújula que los guiara en el partido. No obstante, lo verdaderamente importante comenzará este sábado ante Santos Laguna.

La percepción de Luka Romero en España

Desde hace algunos días se menciona que Luka Romero aparece en la órbita de Chivas. Lo cierto es que el jugador de Alavés pertenece al Milan y su transferencia no sería sencilla. Ahora, la periodista Graciela Reséndiz reveló lo que opina parte de la prensa española sobre Romero.

Un reportero que cubre a Alavés dijo que “debe curtirse todavía. Para la exigencia del fútbol español le falta todavía“. Además, “no es malo, pero es joven“. Por otra parte, lo que hizo Chivas, por el momento, no es nada que lleve a pensar que pueda llegar a jugar en la escuadra tapatía. “De manera oficial, con el Deportivo Alavés no se ha puesto en comunicación absolutamente nadie ni de Chivas ni de ningún otro club”, aseguró un directivo del club ibérico.