Chivas es uno de los grandes protagonistas en este mercado de pases debido a que no solo logró fichar interesantes jugadores, sino que además busca cerrar la llegada de Orbelín Pineda y Efraín Álvarez. Uno de los jugadores que el Rebaño Sagrado quiso fichar era Luka Romero, quien llegó a Cruz Azul y en conferencia de prensa señaló por qué decidió no llegar al conjunto rojiblanco.

Sin dudas la incorporación del futbolista mexicoargentino hubiera sido muy interesante porque podría haber marcado la diferencia. Especialmente porque la ofensiva del Guadalajara depende mucho de lo que pueda llevar adelante Roberto Alvarado.

Cruz Azul hizo oficial hoy la llegada de Luka Romero, por lo que realizó una conferencia de prensa. En la misma el exjugador de Milan explicó por qué decidió no ser futbolista del Rebaño Sagrado en el Clausura 2025 por el proyecto deportivo.

Luka Romero explicó por qué llegó a Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

“La verdad que se dio de una forma muy rápida. Obviamente tenía ofertas de varios equipos, pero cuando me llamó Iván me llamó Martín y tuve muy buenas vibras“, señaló. Y agregó: “Me explicaron todo, sobre todo el proyecto deportivo me gustó mucho. Estoy contento de estar acá”.

Chivas insiste por Orbelín Pineda

En la mañana de hoy se dio a conocer que Chivas va a insistir por Orbelín Pineda con importante oferta para el AEK Atenas. “¿Qué es entonces lo que está tratando de hacer Chivas? Presionar para que el dueño ahorita lo venda en 13 y no lo saque en ocho millones en el verano. Le están diciendo que te estoy poniendo cinco millones más en este momento”, informó Jesús Bernal en su canal de YouTube.