Alexis Vega debutó por segunda ocasión con el Toluca. ‘El Gru’ tuvo un regreso soñado con los Diablos Rojos al marcar el último tanto en la goleada por 4-1 ante León en la Jornada 5 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Luego de un turbulento desenlace entre el mundialista en Qatar 2022 y el Rebaño Sagrado, ha vuelto al club que lo formó para intentar reencontrarse con su mejor versión. A los 72 minutos, Paiva envió al campo al exjugador del Guadalajara con el objetivo de darle confianza ya con el resultado a favor.

Minutos después recibió la pelota en el área para anotar el último tanto de la noche y así celebrar lo que era un gran regreso a la casa que le dio la oportunidad de debutar.

¿Qué dijo Álvaro Morales sobre Chivas?

En medio de la polémica suscitada en la semana respecto al supuesto veto por parte del Rebaño Sagrado hacia ESPN, el polémico Álvaro Morales aprovechó el contexto favorable provocado por el gol de Vega Rojas para arremeter contra el chiverío.

El comentario de Morales.

“En lo dicho y argumentado: se van de Chivas y les va bien. Jajajajajaajaj. Gol de Alexis Vega. El problema es el Guadalajara”, publicó el comentarista en sus redes sociales.

Alexis Vega también habló del Rebaño

También Alexis Vega tuvo palabras para Chivas. Se mostró agradecido y feliz, por haber debutado por segunda ocasión con el equipo choricero y, naturalmente, no pudo evitar el mencionar a su exequipo.

“Muchas gracias porque ellos me han ayudado a crecer, a trabajar día a día. Como tú lo decías, muchas personas hablaron de lo que pasó en Chivas antes de que llegara acá sin saber la realidad, sin saber la verdad. Por eso no salí a declarar ni a dar explicaciones porque no se lo debo dar a nadie. Sé lo que pasó. Todos los medios, todas las personas dijeron que tenía problemas con la rodilla, ahora estoy aquí disfrutando. Esto es para ellos”, señaló.