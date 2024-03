El repunte de Alexis Vega tras su regreso a Toluca es evidente. El atacante ha reencontrado con su mejor versión tras salir de Chivas por la puerta de atrás, sin poder ser campeón ni mostrar el nivel que se esperaba de él. Pero la lección parece aprendida y ahora pasa por un buen momento con los Diablos Rojos.

Vega Rojas deslumbra con regularidad en el Nemesio Diez con tres goles en los últimos cuatro partidos y ya con participación los 90 minutos en la última victoria sobre Pachuca, donde se dio tiempo para hablar sobre su carrera e inminentemente recordó su paso por el Guadalajara.

¿Qué dijo Alexis Vega tras brillar en triunfo del Toluca?

“Estoy muy contento de llegar otra vez a mi casa, que me recibieron con las manos abiertas; después, tengo un respaldo impresionante de la afición, del cuerpo técnico, de la misma institución. Hay que reconocer los errores que uno comete; ahora estoy disfrutando, no tengo nada qué decirle a la gente. Solamente me toca hablar dentro de la cancha y poco a poco esas críticas, ahora, se van a convertir en aplausos y trataré de seguir por el mismo camino. Creo que me tenían que pasar cosas así para poder reflexionar, poder ser autocrítico en mí mismo, en mi carrera“, dijo Vega en diálogo con FOX Sports.

Renato Paiva lo recomendó en Portugal

El equipo mexiquense remontó el marcador frente a los Tuzos para ganar 3-2, en la Jornada 13 del Clausura 2024, con una anotación del exfutbolista de Chivas. Su irrupción hizo recordar al técnico choricero Renato Paiva, cuando el canterano de los Diablos Rojos estuvo a punto de migrar a Europa por petición suya, en la época en que defendía los colores del Rebaño Sagrado.

“Alexis… yo fui el primero en decir que quería Alexis (Vega), lo quería para el Benfica. Chico serio que trabaja, ha tenido errores y no vamos a maquillar. Con nosotros está enfocado, tiene mucha calidad. Se habla mucho, pero habla dentro de la cancha. Es un jugador que va a crecer como muchos”, explicó Paiva tras el juego ante los hidalguenses.

Además del Benfica, el Porto lo quería

El estratega portugués recordó también que en la puja por comprar a ‘El Gru’, también se entrometió el Porto, un club que se caracteriza por darle cabida a jugadores mexicanos y que quería hacerse de los servicios del habilidoso futbolista, pero las pretensiones económicas del delantero frenaron cualquier salida.

“(No llegó al Benfica porque) era muy caro en ese momento y ganaba mucho dinero, pedían mucho dinero. No solo Benfica (lo quiso), el Porto lo disputó también”, sentenció.