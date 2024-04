Con 12 títulos de liga y una rica historia colmada de éxitos, las Chivas son un equipo que será siempre grande. Al haber erigido su leyenda con solamente jugadores mexicanos, su grandeza es aún más especial. Y por ello, la camiseta rojiblanca tiene mayor peso que la del resto de los clubes en el futbol mexicano.

La presión por representar al equipo con más tradición en el país es mayor a la que se vive en otros equipos, pues en medio de un contexto adverso en que la Liga MX está plagada de extranjeros y solo triunfa el que tiene más dinero para atraer refuerzos, la responsabilidad de cargar con el peso de la historia de una institución que depende del talento nacional, es aún más alta.

¿Qué dijo Pulpo Zúñiga sobre Alexis Vega?

Martín ‘Pulpo’ Zúñiga ha sido testigo a lo largo de los años de este fenómeno que solo se vive en el Guadalajara. El exportero del conjunto tapatío lamentó dicha situación, pues en ocasiones existen jugadores talentosos que se derrumban mentalmente con la presión de la exigente afición chiva y terminan en el exilio, como recién ocurrió con una de las estrellas del Rebaño.

“Les cuesta, es (tener) consistencia. En Guadalajara no puedes jugar un partido bien y luego desaparecer dos porque te silban por eso y si no tienes la mentalidad como en su caso le sucedió a Alexis (Vega), después para recuperarte de esa silbatina o de esas críticas o lo que sucede alrededor en la prensa, te cuesta recuperarte. Estamos hablando que te vuelves inconsistente”, señaló el portero campeón con Chivas en Verano 1997 en el programa Punto Final de FOX Deportes.

El caso opuesto de Oso González

Pero como para toda oscuridad hay una luz, El Pulpo recordó que hay casos opuestos como el de Oso González, quien a pesar de haber batallado para ganarse la titularidad con Veljko Paunovic, Fernando Gago lo relegó al banco. Y de nuevo picó piedra con su fortaleza mental como mejor arma, y ahora es nuevamente pieza fundamental en el esquema del timonel argentino.

“Por ejemplo, El Guti ha sido más rápido, pero incluso tuvieron que moverlo para poder meter al Oso y poder dar la cara principalmente en los partidos contra el América. Ahí está el tema entre un equipo más dinámico como con Paunovic y otro que no lo es tanto, de repente un futbolista puede darte eso, dicho sea de paso, El Oso es mejor futbolista ahorita que lo que era con Paunovic, no se olvide que Pauno no lo ponía hasta que se convirtió en e dínamo que necesitaba para que todo funcionara alrededor de él, en relación al esfuerzo”, puntualizó.