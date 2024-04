Las Chivas se encuentra en un punto de inflexión en su historia. Víctimas de la rapacidad de un mercado de fichajes cruel, en el que son perjudicados debido a que solo juegan con futbolistas con sangre mexicana y los demás clubes buscan sacar provecho de esa condición al elevar los precios cada vez que hay interés del club rojiblanco, la fórmula que dio éxito en el pasado al Rebaño Sagrado ya no funciona más, pues su cantera ha dejado de producir talentos como en antaño.

El Guadalajara se ha mantenido a la altura en fuerzas básicas y sus equipos en categorías inferiores siempre compiten por títulos, sin embargo, hay un cortocircuito cuando esas jóvenes promesas dan el salto a la Primera División donde se pierden entre la presión de un equipo ávido de ídolos y triunfos que enorgullezcan a su afición, además de los altos salarios que se pagan en México y que hacen perder el piso a los juveniles.

La razón por la que se pierden los talentos de Chivas según experto

Por eso mismo, para el exfutbolista de Chivas USA, Mariano Trujillo, quien actualmente es analista en FOX Deportes, el problema no pasa por la calidad que existe en la materia prima de la cantera rojiblanca, sino a los procesos para poder desarrollar al futbolista y convertirlo en figura.

“No siento que le falte talento a los visores y también creo y estoy seguro —porque lo he visto de primera mano— que la gente de Chivas trabaja bien en fuerzas básicas. Estoy de acuerdo que es un proceso, el problema es que en Chivas es muy difícil llevar ese proceso, porque Alan Cervantes salió de Chivas y podemos buscar jugadores que están en Primera División que salieron de la cantera de Chivas, pero no pudieron madurar con la rapidez que se necesita para jugar en Chivas. Entonces es difícil y es distinto comparar”, dijo Trujillo en el programa Punto Final.

Visores no saben dónde buscar prospectos

Trujillo recordó una ocasión en que un grupo de cazatalentos del Guadalajara acudió a un evento con jóvenes prospectos, mismo que no era de relevancia y se llevaron una profunda desilusión, en un reflejo de que están en ocasiones mal informados sobre dónde están esas gemas preciadas que buscan los detectores de prospectos.

“Alguna vez en Estados Unidos me encontré a visores de las Chivas viendo un torneo importante, digámoslo así, entonces me acerqué y me dijeron ‘no, son todos bien malos’. Y dije ‘sí, pero este torneo no es de calidad, el torneo de calidad en dos semanas y en tal lugar’, entonces me parece que también hay algo de desconocimiento de dónde y cómo buscar el talento”, puntualizó.