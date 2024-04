El triunfo de Rayados de Monterrey por marcador de 5-2 sobre Rayos del Necaxa, mandó a las Chivas de Guadalajara a la sexta posición, por lo que enfrentará al tercer lugar general Toluca en los Cuartos de Final de la Liguilla del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado deberá buscar el pase a Semifinales de visita en el juego de Vuelta en el Estadio Nemesio Díez.

Pero además de este primer gran reto —además de dos hipotéticas series más en caso de avanzar a Semis y la Gran Final—, el equipo dirigido por Fernando Gago tiene frente a sí otro obstáculo psicológico. Y es que existe una creencia en la Fiesta Grande del futbol mexicano acerca de una maldición para todo equipo que avance a en sexto lugar a la Fase Final.

Nunca en torneos cortos ha sido campeón un sexto lugar

Y es que desde que se instauraron los torneos cortos en el Invierno 1996, jamás un equipo que ha calificado en sexto lugar ha podido coronarse. Se trata de una pesada loza que deberá cargar el conjunto rojiblanco en el camino a partir de ahora, si es que quiere conseguir la ansiada corona número 13 de su historia.

Hsta ahora, un total de siete de todos los sextos lugares en la historia de los torneos cortos han podido llegar hasta la Final. No obstante, todos fueron derrotados. El primero fue el Necaxa en el Invierno 1996, cuando no pudo conseguir el bicampeonato frente al Santos Laguna. Posteriormente, fue Cruz Azul el que no pudo con la maldición ante Pachuca en el Invierno 99 y luego en el Verano 2001 fueron los propios Tuzos las víctimas contra los laguneros de Torreón.

Las últimas víctimas de la maldición

Rayados pasó por la misma pena en su intento por campeonar en el Apertura 2004 contra Pumas. Posteriormente, para el Clausura 2014, los Tuzos fueron de nueva cuenta las víctimas frente a su hermano Club León. En el Clausura 2015, en su única final hasta ahora, Querétaro cayó a manos de los Guerreros y finalmente, en el Apertura 2019, América sufrió la maldición al perder en penales contra Rayados.

De esta manera, uno de los nuevos problemas que deberán sortear los rojiblancos no será en lo absoluto de índole futbolística, sino más bien mental, por lo que será labor de Gago romper esa barrera psicológica en su plantel.