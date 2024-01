Con el código promocional Caliente vas a poder reclamar el bono sin depósito de $1.000 MXN solo por registrarte. Además, el operador mexicano te brinda hasta $3.000 MXN con tu primer depósito en la casa de apuestas. ¿Quieres conocer más detalles sobre el código promocional Caliente y sus ventajas? A continuación, toda la información que necesitas saber para activarlo.

Código promocional Caliente: ¿qué te ofrece?

Promociones Caliente MX ¿Qué ofrece? Código promocional Caliente Bono sin depósito Deportes Obtienes $1.000 MXN para apostar en deportes al registrarte Próximamente Bono de bienvenida Deportes 100% del primer depósito hasta $3.000 MXN Próximamente Bono sin depósito Casino Obtienes $1.000 MXN para apostar en casino al registrarte Próximamente Bono de bienvenida Casino 150% del primer depósito hasta $5.000 MXN Próximamente

Registrarse en un operador de renombre como Caliente trae muchos beneficios adicionales, como sus generosas promociones de bienvenida. La más destacada es, sin duda, el Caliente bono sin depósito de $1.000 MXN.

Si eres aficionado a las casas de apuestas en línea, sabrás lo mucho que los usuarios valoran los bonos por registro. Estas promociones son como los unicornios del sector de las apuestas deportivas; es difícil encontrar operadores que te brinden un bono sin depósito. Y Caliente es una de las pocas del mercado que sí te brinda esta oferta, a la que accederás directamente con el código promocional Caliente.

Junto con esto, la bookie nos otorga un bono de bienvenida que duplica el primer depósito hasta 3.000 pesos mexicanos, y otras muchas promociones para las secciones de Deportes y Casino.

Promociones de bienvenida Caliente

Como hemos dicho, Caliente México tiene preparadas ofertas de bienvenida para los nuevos jugadores mayores de 18 años que se registren en la plataforma. Aquí te explicamos un poco más sobre cada oferta.

Caliente bono sin depósito para apuestas deportivas

El bono por registro Caliente es uno de los mejores reclamos para los clientes mexicanos que buscan una casa de apuestas ventajosa. El operador, solo por abrir una cuenta, te regala 1.000 pesos para empezar a apostar en la sección de deportes.

Esta es una gran oportunidad que no todas las casas de apuestas te brindan. Con los $1.000 MXN puedes comenzar a hacer apuestas deportivas en el sitio Caliente MX sin necesidad de arriesgar dinero de tu bolsillo.

Los nuevos clientes que no tienen experiencia con las apuestas deportivas encontrarán esta promoción especialmente útil para familiarizarse con la dinámica de las apuestas sin perder pesos en el proceso.

Caliente bono de bienvenida Deportes

Las ventajas no terminan con el bono sin depósito, el código promocional Caliente también te da la oportunidad de acceder al bono de bienvenida por primer depósito. Este consiste en duplicar tu primera recarga de saldo hasta un monto máximo de $3.000 MXN. ¿Y cómo se consigue? Muy fácil, solo debes registrarte con el código promocional Caliente y hacer un ingreso de al menos $100 MXN para activar la promoción.

Caliente bono sin depósito para juegos de casino

Este bono funciona de manera similar al bono por registro para deportes. Los jugadores mexicanos mayores de 18 años, al crear una cuenta de usuario en Caliente México, reciben $1.000 MXN gratis para empezar a jugar. En este caso, podrás usar el saldo para jugar en la sección de casino del operador, pero no te olvides de consultar los requisitos de apuesta.

Caliente bono de bienvenida Casino

El bono de bienvenida Caliente para el apartado de casino te brinda un total de hasta 5.000 pesos mexicanos con tu primer depósito. La promoción consta de 4 niveles según el monto de tu recarga:

Básica: deposita entre $200 y $999 para recibir una bonificación del 50 %. Plus: deposita entre $1,000 y $2,499 para recibir una bonificación del 100 %. Premium: deposita $2,500 o más para recibir una bonificación del 150 % hasta $5,000. VIP: si depositas $20,000 o más, recibirás una bonificación de $20,000 y un pase de 14 días para nuestro exclusivo Club VIP Caliente.

Términos y condiciones de los bonos de bienvenida Caliente

Ambas ofertas de bienvenida son muy atractivas, sin embargo, debes tener en cuenta que tanto el Caliente bono sin depósito como el bono de bienvenida Caliente Deportes van ligados a unos requisitos de apuesta. Esto significa que el operador te regala saldo extra para apostar, pero tú debes cumplir una serie de términos y condiciones para convertir esos créditos de apuesta en dinero real. Vamos a ver qué requisitos se aplican a cada oferta.

Requisitos de apuesta del Caliente bono sin depósito Deportes

El rollover del bono es de x10 y debes tener al menos 10 apuestas válidas que contribuyan.

Hay que apostar al menos $50 MXN en eventos con cuotas entre +100 (1/1) y +2000 (20/1).

El importe máximo que se puede retirar como ganancias netas del bono es de $3,000 MXN y deberás realizar un depósito de al menos $100 MXN para poder retirar.

Las apuestas en Eventos Virtuales no contarán para el requisito de apuesta.

El bono expira 30 días después de activarlo.

Requisitos de apuesta del Caliente bono de bienvenida Deportes

Es necesario hacer un depósito mínimo de $100 MXN para activar el código promocional Caliente y conseguir el bono que duplica tu primera recarga

La vigencia del bono es de 30 días después de haber realizado el depósito.

Hay que apostar el bono en eventos con momios desde -200 (1.50) a positivo.

El rollover de la promoción es de x3 el monto del depósito + el monto del bono.

La cantidad máxima que se puede ganar con el bono es de $10.000 MXN.

Las apuestas en mercados de Hándicap Asiático, Ganar/Posicionar, Línea de gol, Eventos Virtuales, Cash Out o canceladas no contarán para el requisito de apuesta.

Requisitos de apuesta del Caliente bono sin depósito Casino

El bono para la apuesta gratuita expirará 30 días después de su emisión.

Se debe cumplir con requisitos de apuesta de 50 veces el valor del bono.

El importe máximo que se puede retirar como ganancias netas del bono es de $2.000 MXN.

Si se realiza un retiro antes de cumplir con los requisitos, el bono y las ganancias serán cancelados.

Puedes consultar la lista de juegos participantes y las contribuciones al rollover en el sitio de Caliente México.

Requisitos de apuesta del Caliente bono de bienvenida Casino

Es necesario realizar un depósito de al menos $200 MXN para reclamar la bonificación de bienvenida.

Los fondos de la bonificación se deben apostar x20 veces en los 7 días siguientes de haberla recibido.

Las ganancias resultantes del dinero de la bonificación están limitadas a tres veces el monto de la bonificación, excepto en las ganancias de acumulados progresivos.

Los juegos contribuyen al rollover de x20 con diferente porcentaje. Slots y Rasca y Gana contribuyen al 100%, y el resto de juegos contribuye en otros porcentajes. Puedes consultar la tabla en la sección PROMOCIONES del operador.

Otras promociones Caliente México

Aparte de las ofertas de bienvenida que te ofrece el código promocional Caliente, el operador tiene disponibles otras muchas promociones para los jugadores registrados. Mira algunas de ellas.

Devolución en empate a 0

Caliente te devuelve el importe apostado si colocas un pronóstico en mercados de ‘Marcador correcto’, ‘Descanso/Final’ o ‘Scorecast’ y el partido termina en 0-0.

Para participar en esta promoción la apuesta mínima debe ser de $100 pesos.

El monto máximo que se devolverá con esta promoción es de $50,000 pesos.

Esta bonificación no se aplicará en aquellos casos en los que haya recuperado una apuesta en su totalidad o parcialmente.

Invita a un amigo

Caliente te regala $200 MXN por cada amigo que invites. Para poder reclamar el bono, entra en la sección de promociones de tu cuenta de usuario y haz clic en el botón de invitación. Elige la red social de tu preferencia e invita a tu amigo. Cuando se registre en Caliente MX y haga su primera recarga, obtendrás 200 pesos.

El depósito mínimo de tu amigo debe ser al menos $300 MXN.

Puedes referir como máximo a 10 amigos.

El bono tiene una vigencia de 7 días a partir de su activación.

Debes cumplir un rollover de x5 y tener al menos 5 apuestas válidas que contribuyan.

Las apuestas deben colocarse en selecciones con probabilidades iguales o mayores de -200.

Las apuestas en Eventos Virtuales no contarán para el requisito de apuesta.

Promoción de Casino Caliente: martes de giros gratis

En Caliente, si realizas un ingreso en martes, puedes obtener hasta 60 giros gratis para slots de Casino. Obtendrás 20 giros gratis cada vez que deposites $200 MXN para usar en tragamonedas como Age of the Gods, Batman & Catwoman Cash, Da Vinci’s Vault, Frankie Dettori: Sporting Legends, etc.

Existe un requisito de 40x apuestas con las ganancias de la bonificación de giros gratis para poder retirar las mismas.

Cualquier giro gratis otorgado es válido por un periodo de 3 días.

Pasos para registrarse en Caliente México

Ahora que ya conoces las promociones de bienvenida disponibles con el código promocional Caliente y las ofertas para usuarios registrados, seguro que lo tienes un poco más claro para querer formar parte de la familia Caliente. Si tienes dudas sobre cómo abrir una cuenta en Caliente México, te recomendamos que mires esta guía paso a paso.

Pulsa sobre el enlace directo de esta página que te llevará a la plataforma de Caliente MX. Busca el recuadro verde que dice REGÍSTRATE. Se localiza en la parte derecha del menú superior de la pantalla inicial. Haz clic en el botón de registro y rellena el formulario con los datos que el operador te solicita. Deberás proporcionar información personal como tu nombre, apellidos, número de celular, y activar una contraseña para acceder a Caliente. Es importante que todos estos datos sean reales porque más tarde debes pasar el proceso de verificación de identidad KYC y acreditar esta información con documentos válidos. Para finalizar, introduce el código promocional Caliente y acepta los términos y condiciones de uso de la plataforma. Ya formarás parte de la familia Caliente México y recibirás gratis el bono sin depósito de $1.000 MXN para apostar de deportes.

¿Cómo se usa el código promocional Caliente?

Usar el código promocional Caliente es tan sencillo como introducirlo al final del formulario de registro del operador. Una vez que hayas proporcionado todos tus datos personales, verás el campo correspondiente al código promocional Caliente. Introdúcelo ahí para activar la promoción de bienvenida que prefieras.

En el caso del bono sin depósito, los 1.000 pesos se acreditarán en tu cuenta tras completar el registro. En el caso del bono de bienvenida por primer depósito para apuestas deportivas, deberás realizar un ingreso de al menos $100 MXN para activar la promoción.

Deportes y eventos disponibles en Caliente MX

Una de las principales atracciones de Caliente es su oferta de apuestas en fútbol, que incluye ligas y torneos populares como la Liga MX, La Liga y la Champions League. Sin embargo, su oferta no se limita al deporte rey. Los jugadores también podemos apostar en la MLB de béisbol, la NBA de básquetbol, la MLS de fútbol americano o el US Open de tenis.

Más allá de los deportes mediáticos, Caliente también ofrece apuestas en otros deportes minoritarios

como el balonmano, el golf, el boxeo, el voleibol o el hockey. Esto demuestra el compromiso de Caliente con la diversificación de su oferta y la cobertura de eventos al más alto nivel.

Además de las apuestas previas al partido, el operador también permite a los clientes hacer apuestas en vivo, y el código promocional Caliente también es compatible en esta sección. Caliente ofrece retransmisiones en directo de casi 200.000 eventos al año, así que nunca falta la emoción en la casa mexicana.

Caliente Casino: ¿a qué puedes jugar?

Como sabes, el código promocional Caliente te brinda acceso a las promociones de bienvenida, y el bono sin depósito es válido para la sección de casino también.

El operador ofrece una carta de títulos de juego bastante amplia. Entre los juegos de mesa disponibles, encontrarás varias versiones de la Ruleta, Baccarat y Blackjack. Además, se puede disfrutar de la experiencia de casino en vivo con crupieres reales.

Lo más destacado de la oferta, sin embargo, son las slots y jackpots, con títulos de juego como FireBlaze Jackpot y Age of the Gods. El operador cuenta con la colaboración de la afamada marca Playtech para el diseño del software, así que la calidad de los vídeos está garantizada.

Código promocional Caliente ¿también en la app móvil?

Si lo tuyo es apostar en movimiento, te alegrará saber que Caliente tiene una app móvil disponible tanto en la App Store como en Google Play.

Tener acceso a tus juegos de casino y apuestas deportivas favoritas desde cualquier lugar es importante para muchos clientes. Además, la aplicación te permite recibir notificaciones sobre tus apuestas y mantenerte informado en todo momento. Por supuesto, el código promocional Caliente se puede usar desde la Caliente app y conseguir las ofertas de bienvenida.

La aplicación móvil Caliente también se caracteriza por su interfaz fácil de usar, que hace que navegar por la amplia gama de juegos sea un proceso sencillo y agradable. Incluso puedes revisar tu saldo de puntos, acceder a recompensas exclusivas y colocar pronósticos en vivo.

¿Quién está detrás de Caliente?

Para ir al origen de la casa de apuestas Caliente tenemos que remontarnos bastante en el tiempo, concretamente hasta 1916. ¡Sí, como lo ves, la bookie tiene más de 100 años! Obviamente, al inicio no tenía presencia online porque el mundo online ni siquiera existía a principios del siglo pasado.

La casa de apuestas surgió en el Hipódromo de Tijuana, México, que en ese entonces era el sitio de reunión para los aficionados a las apuestas deportivas y casino. Años más tarde, en 1981, se estableció oficialmente la marca “Caliente” y comenzó su crecimiento por Latinoamérica.

En 1996 se lanzó la plataforma Caliente en Internet, fue uno de los operadores pioneros en Latinoamérica en dar el salto al mundo digital. Desde entonces, Caliente ha ido ganando clientes hasta convertirse en una de las casas de apuestas más importantes de México y todo el continente.

Como ves, una larga historia avala a esta bookie mexicana. Pero no solo esto, las opiniones de los jugadores también expresan satisfacción por la experiencia de juego en Caliente. Por tanto, estamos ante un operador que merece la pena considerar si quieres un sitio para apostar con confianza, sobre todo si tenemos en cuenta las ventajas que nos ofrece el código promocional Caliente.

¿Qué tan seguro es jugar en Caliente?

Caliente es quizás la casa de apuestas en línea más respetada en México. Está a la altura de los líderes del sector, como bet365 o 1xbet, en todos los aspectos. En parte, se ha ganado esta reputación gracias a su firme compromiso con la seguridad y la legalidad.

La bookie opera en plena conformidad con las leyes mexicanas. El operador tiene su sede central en Hipódromo de Agua Caliente, lo que garantiza una confianza ya de por sí. Además, está regulado por la SEGOB, Secretaría de Gobernación de México, y eso añade otro nivel de seguridad al operador.

En cuanto a su sitio web y su app, Caliente utiliza protocolos de protección de los datos y transacciones de los jugadores. Por ejemplo, cuenta con tecnología de cifrado y autenticación de dos factores para garantizar la protección de la información.

Además, esta casa de apuestas mexicana se toma muy en serio la responsabilidad en el juego. La plataforma ofrece varios enlaces a sitios de ayuda para prevenir problemas relacionados con la adicción al juego.

¿Cómo contactar con el equipo de atención al cliente Caliente México?

Si te surge algún problema a la hora de usar el código promocional Caliente, ten por seguro que podrás recurrir al equipo de soporte de Caliente MX. El operador ofrece numerosos canales de atención al usuario, así que puedes elegir el que sea más favorable para ti.

Chat en vivo 24 horas al día, 7 días de la semana.

Dirección postal: Hipódromo de Agua Caliente S.A. de C.V. Blvd. Agua Caliente 12027, Col. Hipódromo. CP 22420 Tijuana, B.C México.

Hipódromo de Agua Caliente S.A. de C.V. Blvd. Agua Caliente 12027, Col. Hipódromo. CP 22420 Tijuana, B.C México. Email: soporte@caliente.mx

soporte@caliente.mx Teléfono: 800 522 8436

Preguntas frecuentes – FAQ

Por si aún te ha quedado alguna duda sobre el uso del código promocional Caliente y el operador en general, finalizamos el análisis con las preguntas frecuentes de los usuarios mexicanos.

¿Es seguro usar Caliente?

Sí, Caliente utiliza tecnología de cifrado de última generación para proteger la información que se envía en la plataforma. Además, ofrece autenticación de dos factores para añadir una capa adicional de seguridad.

¿Cómo me registro en Caliente?

Puedes registrarte visitando su sitio web a través de nuestro enlace directo o descargando su aplicación móvil.

¿Qué tipos de juegos ofrece Caliente?

La casa de apuestas ofrece tragamonedas, ruleta, blackjack, y jackpots. También ofrece apuestas deportivas en decenas de deportes.

¿Caliente México ofrece bonos de bienvenida?

Sí, en esta reseña te hemos contado todos los detalles de los bonos de bienvenida disponibles. Puedes elegir entre el bono sin depósito para Deportes o Casino, y el bono por primer depósito para Deportes o Casino.

¿Cómo deposito y retiro dinero en Caliente?

Spei, tarjetas Visa y Mastercard, así como sistemas de pago electrónicos están disponibles para pagar en Caliente. Para ver todas las opciones, accede a la sección de depósitos y retiros de tu cuenta.

¿Qué hago si tengo un problema con mi cuenta de Caliente?

Puedes contactar al servicio de atención al cliente a través del chat en vivo en su sitio web, o por correo electrónico o teléfono. También está disponible el correo postal, pero esta opción no es recomendable porque no es tan rápida.

¿Es legal jugar en Caliente?

Sí, Caliente está regulado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en México, y cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables a los juegos de azar en línea.