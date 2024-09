El delantero que milita en la Major League Soccer habría conversado con su representante para que este negociara su salida del Sporting Kansas; ¿Gago no pidió a Chicharito?

Se acerca una nueva jornada del Apertura 2024 y las Chivas de Guadalajara buscarán los tres puntos en el Estadio Akron, donde recibirán a Rayados de Monterrey por la Jornada 10 de la Liga MX. El Rebaño viene de sufrir una derrota frente a Cruz Azul, pero ahora quiere continuar con su magnífico estado de forma en condición de local, además de mantenerse en los puestos de clasificación directa a la Liguilla.

Insisten con que Alan Pulido busca regresar a Chivas

¿Será el momento para Alan Pulido? (Imago7)

En medio de los pronunciados problemas del Rebaño Sagrado de cara a portería, nuevamente apareció el nombre de Alan Pulido como un posible elemento que reforzaría la plantilla de cara al Clausura 2025. Esta vez, fue el periodista Chuyón Hernández el que señaló que el delantero le pidió a su representante una salida del Sporting Kansas para poder retornar a la Liga MX. ¿Se dará esta vez?

Chicharito Hernández llegó por deseo de la directiva

Chicharito no estaba inicialmente en los planes de Gago (Imago7)

El fichaje de Chicharito Hernández despertó gran expectativa entre la afición rojiblanca, pero después de ocho meses, su aporte ha sido muy escaso en comparación de lo que se esperaba. En las últimas horas, el periodista Alejandro Ramírez señaló que la de CH14 fue una contratación que Fernando Gago no solicitó: “Es un jugador que él no pidió, no estaba dentro del panorama. Pero cuando le dice la directiva, hay que reactivarlo’, tampoco lo vio con malos ojos, suma”, comentó en su canal de Youtube.

Fernando Gago analiza mantener el esquema que utilizó ante Cruz Azul

¿Gago abandona su sistema predilecto? (Imago7)

De cara al próximo partido ante Rayados, el entrenador Fernando Gago podría darle continuidad al esquema de cinco defensas que utilizó ante Cruz Azul, encuentro en el que quedó conforme a pesar de la derrota. En ese caso, la única duda pasaría por si continúa Mateo Chávez como lateral izquierdo, o bien José Castillo se corre a la banda para el regreso de Gilberto Sepúlveda en la zaga central.